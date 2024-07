Nogomet: Bravo spisal klubsko zgodovino

Nogometaši Brava (na fotografiji v rumenih dresih) so sinoči v Walesu spisali klubsko zgodovino. Na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo so namreč v klubskem zgodovinskem evropskem debiju v gosteh z 2:0 premagali Connah's Quay ter nadoknadili zaostanek s prve tekme, ko so v Ljubljani izgubili z 0:1.