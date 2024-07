Za predsednico zaupanje le na kredo

Vnovična izvolitev predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen s tako prepričljivo večino za drugi mandat na čelu komisije še zdaleč ni bila samoumevna. Če je ob izvolitvi za svoj prvi mandat trepetala zaradi nejevolje evropskih poslancev, ki so se počutili izigrane, ker so države članice njihov sistem vodilnih kandidatov še enkrat zaobšle in izbrale svojo kandidatko, so bile tokrat tegobe Ursule von der Leyen povsem druge. Soočiti se je morala z razočaranjem evropskih poslancev – tudi iz vrst neformalne koalicije – za svoja storjena ali opuščena dejanja iz prvega mandata.