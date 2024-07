Volitve v Ameriki in naklonjenost kriptovalutam

V zadnjem tednu smo priča povratku bitcoina nad mejo 60.000 ameriških dolarjev. V prejšnjem pregledu trga je bil govor o šibkosti največje kriptovalute in posledično celotnega trga. Kmalu po tem so cene še nekoliko padle in na trgu je prevladal negativni sentiment; med vlagatelji je prevladalo prepričanje o močnejši in daljši korekciji. Denimo: bitcoin je padel vse do 53.500 ameriških dolarjev, tudi ether je padel na 28.000 ameriških dolarjev. Nato pa je sledil oster obrat in cena bitcoina je sredi tedna celo presegla 66.000 dolarjev. Trenutno je pri 64.500 dolarjih.