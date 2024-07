Podpis so napovedovali že junija, a naj Ukrajina ne bi podprla osnutka brez konkretnih zavez o pomoči. Zdaj piše, da bo Slovenija nadaljevala dosedanjo raven vojaške pomoči in prispevala dodatnih pet milijonov evrov druge pomoči. Podprla bo reformne napore Ukrajine na poti k EU in Natu. Sporazum obsoja rusko agresijo, neomajno podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine in pravični mir. Ruska državna sredstva bi morala ostati zamrznjena, dokler Moskva ne plača vojne škode, še piše v sporazumu.