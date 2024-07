Republikanska in demokratska stranka trenutna kažeta povsem nasprotna obraza, kar se enotnosti tiče. Republikanci so na sinoči končani konvenciji v Milwaukeeju družno in toplo pozdravili vnovično predsedniško kandidaturo Donalda Trumpa, ki je prejel nominacijo, po neuspelem poskusu atentata nanj v soboto pa mu je podpora samo še zrasla tako v stranki kot med Američani, sodeč po anketah.

Za Ukrajino mu je bilo vseeno

Glavni nastop na konvenciji v sredo je imel Trumpov izbrani podpredsedniški kandidat J. D. Vance, senator iz Ohia, ki je izpostavil svoje odraščanje na ekonomsko usihajočem območju Apalačev in zatrdil, da »ne bomo več stregli Wall Streetu, ampak se borili za delovne ljudi«. Vance je goreče podprl Trumpa, medtem ko ameriški mediji vlečejo na dan njegove izjave izpred več let, ko je dejal, da bi bil Trump lahko ameriški Hitler, da je idiot in da ga ne prebavlja. Sam pravi, da si je premislil, ker ga je prepričalo Trumpovo predsedovanje.

Nad Vanceovimi nekdanjimi izjavami bodo vihali nosove tudi v Evropi. Kot navaja Politico, je o Nemčiji dejal, da je obrambno šibka in ima zelo trapasto energetsko politiko. EU je kritiziral, ker da je Madžarski ustavila nakazila zaradi njenih pogledov na vojno v Ukrajino (kar ne drži), Poljski pa da zaradi njenih konservativnih stališč. O Veliki Britaniji je dejal, da bo morda postala »prva islamistična država z jedrskim orožjem«, ker so oblast prevzeli laburisti. Italijansko premierko Georgio Meloni je kritiziral, da po prihodu na oblast ni storila nič proti nezakonitemu priseljevanju. Predvsem pa je oster nasprotnik vojaške pomoči Ukrajini in je pred dvema letoma javno dejal, da mu je za Ukrajino vseeno, lani decembra pa, da bi morala Rusiji odstopiti del ozemlja in se s Putinom pogoditi o koncu vojne.

Trump je Vancea verjetno izbral tudi zato, da bi mu pomagal pri volilcih v ključnih zveznih državah (Pensilvanija, Michigan, Wisconsin), ker prihaja iz tega dela ZDA.

Vedno je lahko še slabše

Medtem ko so republikanci enotni, so pri demokratih razprtije vse hujše. Še vedno se nadaljujejo pozivi predsedniku Joeju Bidnu, naj po slabem nastopu na debati s Trumpom ter vrsti drugih spodrsljajev, ki krepijo dvome o njegovi sposobnosti vodenja države še štiri leta, odstopi od kandidature. Po navedbah ameriških medijev Biden takšne predloge odločno zavrača in kljubovalno vztraja. Med zadnjimi, ki so ga pozvali k odstopu, je vplivni kongresnik Adam Schiff, ki kandidira za položaj zveznega senatorja iz Kalifornije. Podobno naj bi storila vodja demokratov v senatu Chuck Schumer ter bivša predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Ta naj bi Bidnu pokazala podatke, da ne more premagati Trumpa in da lahko demokrate stane tudi upanja na večino v katerem od obeh domov kongresa. Predsednik in njegovi ožji sodelavci pa naj bi vztrajali, da je najboljši kandidat za zmago nad Trumpom, sploh ker naj bi ankete kazale na šibkost podpredsednice Kamale Harris.

In kot da vse te težave Bidna ne bi bile dovolj, je zbolel še za covidom ter prekinil predvolilne dejavnosti. Ima ga že tretjič, bolezenski znaki pa so po navedbah Bele hiše mili.