Hitre ceste: Proti hrvaški Istri in Kvarnerju še naprej po polžje

Novi vrhunec turistične sezone, novi zastoji in cijazenje proti hrvaški Istri in Kvarnerju – tako bo, sodeč po stanju načrtovanih projektov avtoceste od Postojne proti Jelšanam in hitre ceste od Kopra proti Dragonji, še več let. Nekoliko hitreje naj bi šlo vsaj skozi Koper, kjer je zdaj ozko grlo Šmarska cesta. Rekonstrukcija naj bi stekla prihodnje leto.