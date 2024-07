Če bi vprašanje, koliko kolegov je potrebnih, da vas odnesejo, ušlo v mikrofon kakšnemu sobesedniku ali sobesednici v Sloveniji, bi bili mediji že preplavljeni s protestnimi izjavami emancipatičark in emancipatorjev. Angažirali bi se najrazličnejši poklicni varuhi in varuhinje najrazličnejših pravic, neprevidni govorec ali govorka pa bi ob letu fasal/-a najmanj kakšno bodečo nežo, če mu/ji že ne bi odvzeli pravice do dobrega imena in bi tak/-o osebek/osebkinjo v vsej njegovi/njeni spolni samoidentiteti prekleli do korenin.

Gospa Metsola pa je zinila duhovitost in je ostala živa. Kako je to mogoče?