Danes zjutraj so se Kraševci po tropski noči zbudili v jasno in toplo jutro. Bilo je dve leti in tri dni po uničujočem požaru na Krasu, dan prej je v večjem delu Primorske in delu Notranjske začela veljati visoka požarna ogroženost. Zavedanje, da lahko požar izbruhne prej ali slej, je bilo močno. Čez pičlih nekaj ur je bilo južno pobočje Trstelja znova v plamenih in dimu, ogenj se je ob zajetni pomoči burje kot blisk širil proti Novi Gorici in do popoldneva zajel približno 150 hektarjev površin. Gorelo je od tam naprej, kjer se je pred dvema letoma ogenj ustavil. Na Krasu se tako ponavlja zgodba izpred dveh let, za zdaj na srečo brez ogroženih vasi, so se pa gasilci danes zavedali, da se ne smejo veseliti prezgodaj. Izkušnje izpred dveh let so jih naučile, da sta ogenj in kraška burja velika upornika in zelo nepredvidljiva.

Zavarovali kočo in evakuirali ovce

Zagorelo je nekaj pred deseto uro dopoldne. Ogenj so najprej opazili nad vasema Škrbina in Šibelji. Gasilci, ki jih tudi tokrat vodi izkušeni vodja intervencije Simon Vendramin, so se utaborili v vasi Lipa in takoj napadli z vso močjo. Zavarovali so kočo na Trstelju in radijski oddajnik ter med potjo evakuirali čredo ovac. Dobre pol ure kasneje je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan že aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, na pomoč sta prvič priletela povsem nova air tractorja, letali za gašenje, ki ju je Slovenija kupila po požarni izkušnji izpred dveh let. Danes so ju v zraku upravljali piloti iz Španije in Italije, naša pilota sta sedela poleg na pomožnem sedežu, saj bosta za samostojno upravljanje izurjena šele prihodnje leto. Vodo sta letali zajemali v Tržaškem zalivu, za cikel polnjenja sta potrebovali 12 minut, na požarišče sta se vrnili 25-krat in skupaj odvrgli 150.000 litrov vode. »To bo njun ognjeni krst,« je dopoldne dejal Šestan, Kraševec, član komenskega gasilskega društva in podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Marko Adamič pa je proti večeru ocenil, da sta letali delo opravili odlično in da bi brez njiju lahko govorili o veliko večjem požarišču. »Le 25 minut po prvem klicu sta na požarišče že odvrgli prve litre vode,« je prepričan, da se je naložba izplačala.

Ob 15. uri je bilo na terenu že več kot 200 gasilcev iz 70 gasilskih društev iz severnoprimorske in obalno-kraške regije ter večje število pripadnikov civilne zaščite, policije, gozdarjev in pripadnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Zaradi varnosti gasilcev so izklopili lokalne daljnovode in zaprosili za izklop visokonapetostnega daljnovoda med Divačo in Sredipoljem v Italiji. Poleg policijskega sta popoldne na pomoč prihitela še vojaška helikopterja, v pripravljenosti je bilo 100 vojakov. Pozno popoldne je bilo na poti na Kras okrog 350 novih gasilcev.

Sum, da gre za požigalca

Oskrbnika koče na Trstelju Boštjana Božiča smo zmotili, ko se je popoldne vračal s Trstelja nazaj v dolino. Z upanjem, da se bo vse dobro končalo, so ga navdajala gasilska vozila, ki jih je srečeval. Znova so prišla od vsepovsod. V trinajstih letih, kolikor je oskrbnik, na Krasu in okrog koče gori tretjič, tokrat najbližje. Ogenj se je ustavil 50 metrov pred kočo. »Kar zmrazi te, ko znova zagori,« je prikimal, a pristavil, da tokrat vseeno ni tako hudo kot pred dvema letoma. Kočo je, o tem je bil prepričan, pustil v dobrih rokah. Gasilci, ki so jo varovali, so po vseh preizkušnjah že stari mački. Med domačini se je razširila domneva, da je bil požar podtaknjen, ne le na enem, ampak na več mestih. »Če je to res, za požigalca nimam besed,« je Božič odkimal in se v mislih sprehodil prek obrazov fantov, ki se trudijo pogasiti požar. Generalni direktor policije Senad Jušić je pozneje pojasnil, da poteka obširna kriminalistična preiskava, a zaključkov, ali je bil na delu požigalec ali pa je prišlo do samovžiga, še ni mogoče potegniti.

Prošnja lastnikom gozdov Ker na Krasu še vedno poteka sečnja po požaru iz leta 2022, so na Zavodu za gozdove Slovenije lastnike pozvali, naj v teh dneh prekinejo delo. »Požar na Krasu se zaradi vetra hitro širi in lahko hitro spreminja smer, zato naj lastniki gozdov v času intervencije ne zahajajo v gozdove na območju Krasa. V primeru izvajanja sečnje naj s tega območja čim prej umaknejo mehanizacijo in s tem zagotavljajo prevoznost gozdnih cest, vlak in protipožarnih presek,« prosijo gozdarji.