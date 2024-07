Jaz pa pojdem...

Kot po scenariju mladinskega filma se je dolenjski deček v torek zjutraj opravil na pot k prijatelju. Če se je skupina osnovnošolcev v legendarnem filmu Stand my me peš odpravila po železniških tirih, pa je dolenjski deček izbral še nekoliko bolj nevarno pot. Ob petih zjutraj je namreč voznik avtomobila, ki se je peljal po dolenjski avtocesti, policiste obvestil, da je opazil otroka, ki pešači po avtocesti. Policijska patrulja se je odpravila na pot in med Trebnjem in Mirno Pečjo naletela na dečka z nahrbtnikom, ki je pešačil ob robu avtoceste. Policisti so ga odpeljali na policijsko postajo, se pogovorili z njim in ugotovili, da se je deček zgodaj zjutraj odločil, da izkoristi počitniški dan in se iz Trebnjega odpravil na obisk k prijatelju v Novo mesto. »Vsi so se strinjali, da je bila glede na današnjo napoved visokih temperatur odločitev o rekreaciji ob tako zgodnji uri kar pravšnja. Ni pa bila najboljša odločitev, da svoje namere ni zaupal staršem, še manj pa, da je za pešačenje izbral kar avtocesto,« so bili dobro razpoloženi tudi pisci policijskega poročila, ki so bili seveda zadovoljni, da se je dečkov izlet srečno končal. Policisti so obvestili tudi dečkovega očeta, ki je povedal, da je še spal in sploh ni vedel, da se je sin odpravil od doma.

Sladkosnedi tat

Policisti so vajeni, da z njiv in vrtov izginjajo poljščine ter iz živilskih trgovin alkoholne pijače, cigarete in narezki, na Celjskem pa iščejo neznanca, ki si je zaželel sladkega. V Trnovljah pri Celju je zaenkrat še neznani tat sredi noči obiskal teraso gostinskega lokala in prevrnil hladilnik s slaščicami. Steklena vrata hladilnika so se ob tem razbila, tat pa je sladice pobasal v žepe in usta. Za seboj je pustil za približno 500 evrov škode, saj je poškodoval tudi stranska vrata lokala, na katera je padel hladilnik.

Izpraznili tovornjak, poln rib

Užitni plen je bil tarča tatov tudi v Nemčiji. Za razliko od celjskega tatu pa so si nemški tatovi zaželeli bolj zdrave hrane, bili pa so tudi precej bolj ambiciozni, saj so izpraznili cel tovornjak. Z Danske proti Poljski je namreč potoval tovornjak, ki je prevažal kar 17 ton lososov. Pot tovornjaka se je končala v Norderstedtu v okolici Hamburga. Tam so nazadnje s pomočjo poljskega avtoprevoznika, ki je pot tovornjaka lahko spremljal prek GPS, našli ukradeni tovornjak, ki pa je bil že prazen. Izkazalo so je, da so tatovi tovor preložili na drug tovornjak in pobegnili z več kot 100.000 evrov vrednim plenom.

Demoni iz kozarca

Brežiške policiste in gasilce je sredi noči alarmiral domačin, ki jih je obvestil o streljanju in požaru na Ponikvah. Ko so gasilci in policisti prihiteli na kraj, se je izkazalo, da je domačin tako globoko pogledal v kozarec oziroma sod, da je imel privide in prisluhe. Do mladeniča, ki več kot očitno potrebuje pomoč pri spopadanju z demoni iz kozarca, niso pokazali veliko usmiljenja, ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.

Ženina odpeljali kriminalisti

Avstrijski par si je v mestni hiši v Linzu nameraval obljubiti večno zvestobo, vendar pa so poročno slavje preprečili kriminalisti. Ne zaradi ljubosumja, temveč zaradi naloga za aretacijo, ki se je nanašal na preprodajo drog, s katero naj bi se že dlje časa intenzivno ukvarjal 31-letni ženin. Po poročanju avstrijskih medijev je 31-letnik krivdo že priznal, pri tem pa pojasnil, da je od novembra lani preprodajal travo, da bi s tem financiral svojo odvisnost od opatov. Ženin je sicer že stari znanec policistov in je bil v preteklosti že zaprt, policisti pa so z obiskom poroke zadeli terno, saj so med svati našli še poročno pričo – 49-letnika, ki so ga že tedne iskali na podlagi sodnega naloga. Kriminalno obarvana so bila tudi nekatera poročna darila. Eden izmed svatov je namreč ženinu in nevesti podaril kapsule z morfijem.