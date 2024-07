»Še posebej po volitvah v Združenem kraljestvu so znotraj Evrope visoka pričakovanja,« je ob robu vrha izjavil Golob. »Seveda je to odvisno od države do države, mi jih zagotovo imamo,« je še dejal in dodal, da se Slovenija veseli krepitve odnosov med državama.

S Starmerjem sta ob tem v skupni izjavi izrazila zavezanost sodelovanju na področju kazenskega pregona in boja proti organiziranim kriminalnim združbam.

Prav tako sta potrdila pomen skupnega boja proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, vključno z nezakonitimi migracijami, in drugim oblikam čezmejnega kriminala, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V luči tega sta se dogovorila, da bosta državi sodelovali z izmenjavo analiz in strokovnega znanja, s krepitvijo izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ter sodelovanja v pravosodnih zadevah.

Golob je ob robu vrha komentiral tudi razmere v ZDA, pri čemer je izpostavil, da bomo morali najti načine za sodelovanje z Washingtonom, ne glede na to, kakšen bo izid novembrskih volitev. »Enotnost je tista, ki celotno Evropo, ne samo Evropsko unijo, naredi močnejšo,« je dodal.

V okviru vrha je Golob skupaj z norveškim kolegom Jonasom Gahrom Storejem vodil okroglo mizo na temo energije in povezljivosti v Evropi. V razpravi so voditelji izpostavili pomen tesnejšega sodelovanja na področju energetske varnosti in energetskega prehoda. Zavzeli so se tudi za podporo Ukrajini pri obnovi energetskega sistema.

Slovenski in norveški premier sta opravila tudi pogovor, v katerem sta se strinjala, da se k prizadevanjem za mir na Bližnjem vzhodu pritegne tudi Ukrajino.

Golob je medtem vrh izkoristil še za druga bilateralna srečanja. Srečal se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta tudi podpisala dvostranski varnostni sporazum, ter vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko in premierjem Andore Xavierjem Espoto Zamorejem.