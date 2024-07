Meloni je v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X, potrdila, da 24 evropskih poslancev FdI, ki so na ravni EU del politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), danes aktualne predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen ni podprlo za nov mandat.

To je po besedah italijanske premierke v skladu z njeno odločitvijo na zasedanju Evropskega sveta konec junija, ko prav tako ni podprla predloga za vnovično imenovanje von der Leyen. Zmotilo jo je, da so se tri sredinske politične skupine same dogovorile o razdelitvi vodilnih položajev v EU.

»To zagotovo ne bo škodovalo sodelovanju med italijansko vlado in Evropsko komisijo, ki je v preteklosti prineslo rezultate na številnih področjih, med drugim pri migracijah,« je Meloni povedala v videu, ki ga je po glasovanju v Evropskem parlamentu posnela ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Veliki Britaniji.

Prav tako je izrazila prepričanje, da nasprotovanje imenovanju von der Leyen ne bo vplivalo na vlogo Italije v prihodnji komisarski ekipi. Pri vlogi Italije je treba med drugim upoštevati dejstvo, da je ustanovna članica unije in tretje največje evropsko gospodarstvo.

Evropski parlament je danes s 401 glasom podpore nemško političarko iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) podprl za drugi mandat na čelu Evropske komisije. Von der Leyen, ki je potrebovala najmanj 360 glasov, je podprla večina članov EPP, socialistov in demokratov, liberalcev in Zelenih.

Zdaj se bo von der Leyen lotila sestavljanja svoje nove komisarske ekipe, pri čemer bo države članice pozvala, naj ji posredujejo imeni kandidata in kandidatke za položaj v komisiji. Po poročanju medijev naj bi si Rim prizadeval za pomemben položaj.