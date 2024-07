Državna televizija BTV je na svoji Facebook strani opozorila, da je v poslopju ujetih veliko ljudi in da se požar hitro širi. Francoski tiskovni agenciji AFP je kasneje predstavnik televizije potrdil, da so poslopje varno evakuirali.

Dan pred tem, v sredo zvečer, je premierka Bangladeša Šejk Hasina na tej televiziji pozvala k miru po več dneh nasilnih protestov, v katerih je bilo tudi več sto poškodovanih. Obsodila je »umor protestnikov« in obljubila kaznovanje odgovornih.

Kljub temu se je danes nasilje stopnjevalo, saj je policija protestnike v več mestih po državi znova skušala razgnati s streljanjem z gumijastimi naboji in solzivcem. Več sto protestnikov je v Daki prisililo policiste, ki so proti njim streljali z gumijastimi naboji, da so se umaknili k stavbi državne televizije. Razjarjena množica je nato zažgala stavbo recepcije televizije in več deset pred njo parkiranih vozil, je povedal neimenovani uradnik BTV.

Po podatkih bolnišnic, ki jih je zbrala AFP, je bilo na protestih samo danes ubitih 25 ljudi, potem ko jih je bilo pred tem ta teden ubitih sedem. Skoraj tisoč protestnikov je poškodovanih, mnogi z gumijastimi naboji. Na podlagi opisov poškodb AFP navaja, da so za vsaj dve tretjini mrtvih odgovorni policisti. Na nekatere so streljali tudi s pravim strelivom.

Študenti zahtevajo odpravo sistema kvot, po katerem je več kot polovica delovnih mest v javnem sektorju rezervirana za določene skupine, med drugim za otroke vojnih veteranov, ki so se leta 1971 borili za neodvisnost. Kritiki trdijo, da imajo od tega sistema koristi provladne skupine, ki podpirajo 76-letno premierko, ki vodi vlado od leta 2009. Četrtič zapored je na položaj prišla po volitvah januarja letos, na katerih pa ni bilo prave opozicije.

Nekateri poznavalci tako ocenjujejo, da so protesti prerasli v širši izraz nezadovoljstva z njeno avtokratsko vladavino.