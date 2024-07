Pogačar ima tri etape pred koncem 3:11 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:09 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že 13 minut in več.

Za razliko od sredine etape premikov med najboljšo trojico tokrat ni bilo. Vse od začetka je bilo jasno, da bo tokrat potekala bitka za ubežno skupino.

V njej se je na koncu znašlo 36 kolesarjev, a nihče od Slovencev, čeprav sta imela predvsem Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) bolj proste roke.

V zadnjih 65 km so si napadi med ubežniki sledili eden za drugim, slabih 35 km pred koncem pa se je odpeljala trojica, Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Francoz Matteo Vercher (TotalEnergies) in Campenaerts.

V ozadju ni bilo pravega sodelovanja, saj nihče ni želel v zaključek pripeljati obeh najhitrejših v skupini, Belgijca Wouta Van Aerta (Visma-Lease a Bike) in Avstralca Michaela Matthewsa (Jayco AlUla).

V Barcelonnettu je tako za zmago obračunala prva trojica na cesti, največ moči pa je v sprintu prihranil Campenaerts, ki je ugnal Vercherja, ta je lovil prvo poklicno zmago, in Kwiatkowskega. Za dvakratnega evropskega prvaka v kronometru Campenaertsa je to 12. zmaga v karieri in druga na tritedenskih pentljah, pred tremi leti je slavil še v etapi na Giru.

»Mogoče sem moral igrati malce umazano igro in se pretvarjati, da nisem tako močan, da mi ni bilo treba tolikokrat na čelo. Potem sem le sledil napadom, na koncu pa smo zelo dobro sodelovali. Teh občutkov ni moč opisati. Čakajo nas še trije zahtevni dnevi, a že zdaj komaj čakam, da grem nazaj domov k punci,« je v odzivu za organizatorje Toura dejal 32-letni Belgijec.

Dal je nekaj najbolj čustvenih in iskrenih izjav: »Kot poklicni kolesar si želiš biti na dirki po Franciji, priti do cilja, ampak dobiti etapo na Touru predstavlja uresničitev sanj vsakega kolesarja. Nisem mladinec, o tem trenutku sem sanjal veliko let. Po spomladanskih klasikah sem imel zahtevno obdobje. Tudi po dogovoru z ekipo o podaljšanju pogodbe so me nato ignorirali,« je čustveno dejal Campenaerts, ki bo po koncu sezone zapustil zasedbo Lotto Dstny in po navedbah medijev okrepil Visma-Lease a Bike.

»Moram se zahvaliti svoji punci, ki me je vseh devet tednov visoko noseča na višinskih pripravah podpirala, ko sem le stežka zaključil trening,« je še slikovito razlagal izkušeni Belgijec in dodal: »Nato sem spremenil razmišljanje, pogovoril sem se in izvedel, da imam še vedno svetlo prihodnost v kolesarstvu. Postal sem oče in naenkrat je bilo nebo le še modro.«

Glavnina je v vročem dnevu na poti proti Barcelonnettu porabila manj moči kot v prejšnjih dneh, ciljno črto pa je prečkala 13:40 minute za zmagovalcem. Pogačar je bil 44., Tratnik 41., Mohorič in Luka Mezgec (Jayco AlUla) pa sta na 87. oz. 90. mestu nekaj minut zaostala.

»Etapa ni bila lahka, ker takšnih na dirki po Franciji ni. Vse je šlo po naših načrtih, zato smo za zadnje tri dni privarčevali kolikor toliko energije. Cela ekipa je bila na višinskih pripravah na Isoli 2000, zato fantje etapo poznajo. Glede tega ne bo posebnosti, ampak za tako etapo se je treba dobro počutiti, poznavanje cest ti prav nič ne pomaga,« je za RTV Slovenija dejal športni direktor Pogačarjeve ekipe Andrej Hauptman.

V petek bo na vrsti zahtevna gorska etapa od Embruna do Isole 2000 (144,6 km). Kolesarje čakajo trije dolgi prelazi ter skupno kar 4500 višinskih metrov.