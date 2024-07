Ljubljanski in ajdovski nogometaši so se zadnjič za prvenstvene točke pomerili 14. maja 2011, ko je Olimpija v Stožicah slavila s kar 5:0. Med strelci je bil tudi Zoran Zeljković, ki je v minuli sezoni v začetku maja po vsega 30 tekmah moral zapustiti ljubljansko klop. Njegov naslednik v letošnji sezoni, Španec Victor Sanchez, je, če je soditi po izidih prijateljskih tekem, v katerih zeleno-beli niso izgubili niti ene tekme, dobro pripravil ekipo, ki skuša igrati všečno, z veliko posestjo žoge ter željo po čim večjem številu zadetkov. Ob tem seveda ne pozablja na obrambo, kajti v štirih tekmah so njegovi varovanci prejeli le en zadetek.

Slaba statistika Primorja

»V nogometu imamo napad in obrambo. Obe fazi igre sta zelo pomembni, a izpostavil bi napad, saj želimo biti dominantna ekipa, ki si ustvarja veliko dobrih priložnosti. To zdaj tudi delamo, bi bila pa realizacija seveda lahko vselej boljša. Veseli me, da tekmecu ne dopuščamo veliko priložnosti za zadetek,« je za zdaj z igro svojih varovancev zadovoljen 48-letni Španec, ki je z madridskim Realom osvojil tudi ligo prvakov. »Igralcem od prvega dne dalje razlagam, da smo tu zato, da zmagujemo. Ko si enkrat igralec madridskega Reala, drugače ne gre. Ta miselnost mora biti v slačilnici,« že pred prvo prvenstveno tekmo ne odstopa od boja za najvišja mesta trener Olimpije.

Vprašanje sicer je, ali ima Sanchezov optimizem, kar se boja za naslov državnega prvaka, tudi realno osnovo, toda nocoj bi bil vsak drug izid kot zmaga Ljubljančanov veliko presenečenje. Ajdovci, vodi jih Milan Anđelković, ki je že omenjenega leta 2011 kot igralec nosil zeleno-beli dres, so v pripravljalnem obdobju igrali neodločeno (2:2) le na generalki pred začetkom prvenstva, in še to proti drugoligašu Tolminu. V preostalih štirih tekmah so prejeli kar 18 golov, nasprotnikovo mrežo pa zatresli le trikrat.

»Z izjemo Tolmina smo v pripravljalnem obdobju namerno izbrali težke nasprotnike, da bi se ekipa čim prej navadila na višjo raven igranja, ki jo čaka v novi sezoni. Prepričan sem, da smo se veliko naučili in napredovali, kar bomo skušali pokazati že v Stožicah,« napoveduje 42-letni Ljubljančan na klopi Primorja, ki je za Olimpijo v svoji karieri odigral 61 tekem in dosegel šest golov.

Fazanerija v pričakovanju prekmurskega derbija

Medtem ko se v Stožicah v vročem poletnem večeru verjetno ne bo zbralo prav veliko gledalcev, bo popolnoma drugače v Fazaneriji, kajti že takoj na začetku prihaja Nafta, še en povratnik v prvo ligo. Zadnji medsebojni prvenstveni obračun so pred dvanajstimi leti z 2:0 dobili Sobočani, ki v novo sezono vstopajo z novim lastnikom, ameriškim poslovnežem Georgom Juncajem. Pravi šok je zanje pomenilo nenadno slovo kapetana ekipe Žige Kousa in prav zanimivo bo videti, kako bo Tončiju Žlogarju uspelo odgovoriti na lendavski izziv.

V soboto bo v popoldanskem terminu v Radomljah gostoval Koper, kjer je bilo spet veliko prometa, saj je odšlo deset igralcev, prišlo pa osem. Dodatni motiv bo imel koprski trener Oliver Bogatinov, ki je moral marca lani zapustiti klop Radomljanov, vendar je že nekaj dni pozneje našel službo prav na Obali. Ker je to šele začetek sezone, je težko napovedati, katera ekipa je v prednosti, vseeno pa se zdi, da bi se tehtnica lahko nagnila na koprsko stran.

Celjani bodo naslov začeli braniti proti Bravu

Nedeljski nogometni program bosta v Ljudskem vrtu odprla Maribor in Domžale. Mariborski trener Ante Šimundža, ki je spomladi preporodil vijoličaste, ima na voljo le dva nova igralca, vseeno pa bi to moralo biti dovolj, da bi sezono začeli z zmago. Toda Domžalčanov, ki jih bo v novi sezoni vodil Erik Merdanović, pred tem je bil strokovni vodja njihovega mladinskega nogometnega centra, ne gre podcenjevati.

Sodeč po lanskih uvrstitvah, bi moral biti derbi kroga v Celju, toda aktualni državni prvaki, ki so se brez večjih težav uvrstili v drugi krog kvalifikacij lige prvakov, imajo še močnejšo ekipo od lanske. Vprašanje je, koliko časa bo njihov dres še nosil slovenski reprezentant Žan Karničnik, toda tudi brez njega so prvi favoriti za naslov državnih prvakov. V drugačnem položaju so nogometaši Brava, ki so še včeraj zvečer igrali v Walesu v kvalifikacijah konferenčne lige, kajti njihov trener Aleš Arnol ima na voljo okrnjen igralski kader, ki mu predvsem manjka izkušenejših igralcev. Toda takšna je strategija Šiškarjev, ki jih v nadaljevanju sezone vsekakor ne gre odpisati.

Spored 1. kroga v 1. SNL, danes ob 20.15. uri: Olimpija – Primorje, jutri ob 17.30: Radomlje – Koper, ob 20.15: Mura – Nafta 1903, nedelja, ob 17.30: Maribor – Domžale, ob 20.15: Celje – Bravo. x