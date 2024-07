A po drugi strani sem res srečen, da živim tu, kjer ni daleč do narave, kjer sem lahko v desetih minutah v gozdu, na hribu, kjer, če že, se lahko v dobri uri namakam v morju ali še prej smučam. Zame je prav to kakovost življenja, če le zaslužim toliko, da mi ni treba ravno gledati na vsak evro. Težko bi živel v nekem velemestu, kjer bi potreboval uro ali dve ali celo več vožnje, da bi sploh prišel iz mesta, pa še potem nekaj časa do nečesa lepega, kot so v okolici Ljubljane ali Maribora ali kateregakoli drugega kraja v Sloveniji lepi in mirni kotički. Pa če bi imel še tako dobro službo in visok zaslužek. Nimamo ogromnega yelowstonskega parka, imamo pa veliko manjših biserov, ki so nam na dosegu roke vsako popoldne ali v prostih dneh.

V enem od teh vročih dni sem šel v Iški vintgar malo brest po reki. Divja soteska, prvinska narava, mir, le šumenje vode (in na koncu tudi močan naliv, ampak kaj bi to). Ko sem potopil dlani v brzice, sem opazoval vodo, ki se mi je pretakala med prsti, čista, hladna – kakšno bogastvo imamo! Ali je treba potovati dan, dva, da doživimo nekaj lepega, novega? Saj je lahko lepo in zanimivo, ravno potrebo pa ni. Popoln odklop je pri nas mogoč tako rekoč za domačo hišo.

Tega se res dosti premalo zavedamo. Kajti očitno teh stvari ne znamo ceniti. Vsaj pričakoval bi, da kar ceniš, na to tudi paziš, dragocenosti običajno čuvamo, mar ne? Ampak pogosto nimam tega vtisa. Ali pa se ljudje ne zavedamo, s čim vsem, kar počnemo in na kakršen način počnemo, lahko to pokvarimo. Ali je to naša sebičnost? Kajti le sebični drugim ne privošči, kar ima sam. Če mi uživamo ob lepi reki, v gozdu, ob jezeru, zakaj ne bi tudi drugi?! Ker če bomo mi te kotičke umazali, pozidali, izsekali, drugim ne bo ostalo kaj dosti od lepote in miru. Pa saj ne gre samo za ljudi, ne živimo sami na tej Zemlji.