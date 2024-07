Zmagovalni film 71. puljskega filmskega festivala je poleg glavne nagrade, kot že rečeno, prejel še tri zlate arene: za najboljšo fotografijo jo je dobil Aleksandar Pavlović, za najboljšo moško vlogo Bernard Tomić, za scenarij pa Jelena Burnt, so sporočili s festivala.

Film Proslava je nastal po večkrat nagrajenem istoimenskem romanu Damirja Karakaša. Posneli so ga na avtentičnih lokacijah liško-senjske županije v štirih letnih časih in spremlja 20 let življenja glavnega junaka Mije in njegove družine v revni liški vasici. Mija gledalce popelje na potovanje v preteklost, ki nato skozi tri ključne trenutke njegovega življenja spremljajo okoliščine, ki vodijo v razmah ekstremizma v družbi. V vlogi glavnega junaka Mije so nastopili trije igralci: poleg Bernarda Tomića še Lars Štern in Jan Doležal. »V današnjem času povečanih političnih napetosti Proslava odpira izjemno nujno temo o tem, kako imajo lahko zle ideologije nedolžne korenine,« je v obrazložitvi nagrade zapisala žirija.

Nagrada občinstva je pripadla filmu Sveta obitelj režiserke Vlatke Vorkapić.