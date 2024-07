Serija Šogun, prirejena po zgodovinskem romanu Jamesa Clavella, prikazuje zapleteno dvorno politiko fevdalne Japonske v zgodnjem 17. stoletju. Glasovalcev televizijske akademije pri nominiranju igralske zasedbe japonskih junakov in zlikovcev ni odvrnila obsežna uporaba podnapisov v seriji. Med njimi sta tudi glavna igralca Anna Sawai in Hiroyuki Sanada, ki sta ocenila, da so nominacije za emmyje odlična priložnost, da svojo kulturo delijo s svetom.

V kategorijah drame je Šogun pristal v konkurenci z zadnjo sezono Netflixove britanske kraljeve sage Krona in Applovo serijo The Morning Show, v kateri igra Jennifer Aniston. Vanjo se denimo ni uvrstila serija HBO z Jodie Foster v glavni vlogi Pravi detektiv: Nočna dežela, ki je sicer prejela skupno 19 nominacij.

Serija The Bear je medtem zasedla vrh v kategoriji televizijske komedije in se s 23 nominacijami zapisala v zgodovino. Prejšnji rekord iz leta 2009 je držala serija 30 Rock Aleca Baldwina. Postavljena v kaotično restavracijo v Chicagu, ki jo vodi skupina tesno povezanih, a občasno žaljivih kuharjev, je bila serija zmagovalka zadnje podelitve emmyjev s svojo prvo sezono. Zdaj se je vrnila s še bolj ambiciozno in eksperimentalno drugo sezono. Čeprav tematizira težka vprašanja, kot sta žalost in zasvojenost, so jo presenetljivo uvrstili med komedije. V tej kategoriji ji konkurirajo serije Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building in Curb Your Enthusiasm. Tako The Bear kot Šogun prihajata s kanala FX.

Septembrska 76. podelitev emmyjev bo druga v letošnjem letu, potem ko so lansko podelitev zaradi stavk v Hollywoodu prestavili na letošnji januar. Z njo bodo počastili serije, ki so bile predvajane med junijem 2023 in majem 2024. Člani televizijske akademije s sedežem v ZDA imajo zdaj še mesec dni časa, da si jih ogledajo, preden bo sredi avgusta potekalo finalno glasovanje.