Iški vintgar je v počitniških dneh za mnoge priljubljeno zatočišče pred neznosno vročino, še posebno ob koncu tedna. Vseeno pa je treba paziti na presenečenje, ki ga mogoče ne bi pričakovali v naravi in daleč od mesta – obvestilo o prekršku za nepravilno parkiranje, ki ga izdaja medobčinsko redarstvo. Redarji namreč redno preverjajo in tudi sankcionirajo avtomobile, ki so nepravilno parkirani na tej priljubljeni lokaciji. Z Občine Ig so sporočili, da so spomladi 2020 sprejeli odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju te naravne vrednote. Naslednje leto pa so uredili še večje plačljivo parkirišče, namenjeno obiskovalcem, in manjše, namenjeno pohodnikom na Krim. Nadzor izvajajo redarji Skupne občinske uprave 5G. Poleg Iga so v skupni upravi še Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica in Dobrepolje.

Letos že več kazni kot lani

Medobčinski redarji so lani na območju Iškega vintgarja izdali 242 ukrepov, letos pa bodo to število krepko presegli, saj so do zdaj izdali že 305 kazni. Lani so v celotnem letu izdali za nekaj več kot 22.000 evrov glob, letos pa že za več kot 24.000 evrov. Pri tem opozarjajo, da je to polna vsota, ne »polovičke«, ki jih imajo kršitelji možnost plačati. Pri tem niso pojasnili, ali je povečano število kazni na račun večje priljubljenosti te točke ali zaradi bolj poostrenega nadzora redarstva. So pa pojasnili, da se večina prekrškov nanaša na neplačilo parkirnine, za kar je predvidena kazen v višini 40 evrov. Parkiranje je plačljivo od osme ure zjutraj do osme zvečer, za uro parkiranja pa je treba odšteti en evro. Redarji pa ne spremljajo samo parkiranja. Za kampiranje na javni površini je predvidena kazen nekaj več kot 83 evrov. Na občini so sicer še dodali, da je območje dostopno za kolesarje, v bližnji Iški vasi pa je tudi končna postaja proge 19I Ljubljanskega potniškega prometa.

Nejasne oznake

Omenjeni parkirišči sta pred vstopom na zaščiteno območje naravne vrednote, na območju katere velja popolna prepoved prometa v obeh smereh. Za kršitev te prepovedi je predvidena globa v višini 160 evrov. Takoj za znakom, ki opozarja na popolno prepoved, je znak, ki določa izjemo za goste lokala gostišča Iški vintgar. Gosti lahko parkirajo neposredno pred gostiščem nekaj sto metrov naprej. Težava pa je, da za obiskovalce ni jasno označeno, kje natančno se lahko parkira pri gostišču in kje tvegajo globo. Za parkirišče za stranke je predvideno manjše ograjeno območje z zapornico in ne prostrano dvorišče pred gostiščem, kjer se pogosto nabere več avtomobilov gostov, ki tam parkirajo v prepričanju, da upoštevajo predpise.