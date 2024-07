Diano Șoșoacă, znano po ultradesničarskih in protiukrajinskih stališčih, so med razpravo o ponovni izvolitvi Ursule von der Leyen odstranili iz dvorane.

Med razpravo o splavu si je nadela nagobčnik, potem je bilo predsednici parlamenta dovolj.

Foto: Reuters

»Koliko kolegov je potrebnih, da vas odnesejo? Mislim, da ste povedali dovolj,» jo je prekinila Roberta Metsola.

Voorzitter Metsola zet rechtse Europarlementariër de zaal uit nadat ze haar ongenoegen uit tegen abortusplan van leider Europese liberalen. Ze heeft een muilkorf op en schreeuwt over de vrijheid van meningsuiting. pic.twitter.com/RThYlf8DmT

Tudi zunaj dvorane Șoșoacă ni prenehala provocirati; Ursulo von der Leyen je označila za zločinko. Že pred zasedanjem pa je s pravoslavno ikono v rokah napovedala, da bo v Evropski parlament pripeljala duhovnika, ki bo iz te institucije »izgnal hudiča.«

De weggestuurde Europarlementariër Diana Iovanovici-Șoșoacă is van S.O.S. Roemenië. Ze is woest: “Von der Leyen is een crimineel” pic.twitter.com/LHD4IUROgz