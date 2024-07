Premier Robert Golob in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta danes ob robu vrha Evropske politične skupnosti v bližini Oxforda podpisala sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori med državama. Kot je ob podpisu poudaril Golob, je sporazum pomemben dokaz močne in stalne podpore Ukrajini.

»Danes je poseben dan v odnosih med Slovenijo in Ukrajino. S predsednikom Zelenskim sva podpisala varnostni sporazum med zavezniškima državama. Gre za pomemben dokaz naše močne in stalne podpore Ukrajini,« je Golob zapisal na omrežju X.

Preberite tudi: Slovenci polarizirani glede pomoči Ukrajini

Vlada je sicer varnostni sporazum, kakršnega je Ukrajina že podpisala s številnimi državami, začela pripravljati spomladi. Predsednica države Nataša Pirc Musar je sprva napovedala, da ga bo podpisala med obiskom v Kijevu konec junija, a se je zapletlo, ker Ukrajina ni podprla osnutka, saj v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.

Preberite tudi: Varnostni sporazum z Ukrajino ni pripravljen za podpis, kje se zatika?

Ker sporazum še ni bil v celoti usklajen, ga Golob z Zelenskim ni uspel podpisati niti na nedavnem vrhu zveze Nato v Washingtonu. Voditelja sta ga nato vendarle podpisala danes ob robu zasedanja Evropske politične skupnosti v Veliki Britaniji. Sporazum je sicer prejšnji teden potrdila vlada, s njim pa se je na zaprti seji seznanil tudi odbor DZ za zunanjo politiko (OZP).