Po dveh porazih proti Madžarski na Rogli (21:31) in v Györu (27:28) so Slovenke izgubile tudi tretjo in sočasno zadnjo pripravljalno tekmo proti Braziliji s 23:29 (14:13), kar je zelo slaba popotnica pred sobotnim odhodom v Pariz. V dvorani na Kodeljevem so Brazilke, ki bodo že sedmič zapored igrale na olimpijskih igrah, v 19. minuti vodile že s plus tri (9:6), a so se gostiteljice še pravočasno prebudile in z golom Tjaše Stanko v zadnji minuti prvega polčasa prvič povedle (14:13).

Maloštevilni gledalci na tribunah so onemeli petnajst minut pred koncem, pri vodstvu gostij z 22:21, ko je po udarcu v mišico na nogi na tleh obležala kapetanka in levoroka ostrostrelka Ana Gros. Vstala je ob pomoči zdravniške službe in odšla na klop, na igrišče pa se do konca tekme ni več vrnila, domnevno iz preventivnih razlogov.

Južnoameričanke so po minimalnem vodstvu s 23:22 dosegle tri gole zapored, v zadnjih desetih minutah pa so prednost še povečale na končnih šest. Pri poraženkah so bile najučinkovitejše Tamara Mavsar (5 golov, vse je dosegla v prvem polčasu), Alja Varagić (4), Ana Gros in Nataša Ljepoja (po 3).

Tekmo je v domačih vratih začela Maja Vojnovič, ki je zbrala devet obramb, štiri je dodala Amra Pandžić. »Predvsem v napadu bo potrebno popraviti kar nekaj stvari. Pojavljajo se številne tehnične napake, poleg tega smo bile nekajkrat nenatančne tudi pri odprtih strelih. A verjamem, da bomo do prve tekme v Parizu (v četrtek, 25. julija, ob 9. uri proti Danski, op. p.) uspele napake odpraviti ali jih vsaj zmanjšati na minimum, zato nas te zadeve ne smejo skrbeti,« meni Maja Vojnovič, članica Krima Mercatorja.

Slovenke, ki bodo do sobote trenirale v Ljubljani, so v drugem polčasu dvoboja z Brazilijo dosegle le devet golov (v prvem 14), a selektor Dragan Adžić kljub temu dejstvu in treh porazih na treh pripravljalnih tekmah ni zaskrbljen. »V zadnjem obdobju smo uspešno opravili celotno načrtovano delo. Najpomembneje je, da v Pariz odhajamo zdravi. Zadovoljen sem s prispevkom deklet na treningih in tekmah, želje in motiviranosti jim ne gre oporekati. Prepričan sem, da nam bo v naslednjih dneh do prve tekme v Parizu uspelo odpraviti še zadnje pomanjkljivosti in da bomo na igrah konkurenčni vsem nasprotnicam,« se nadeja Dragan Adžić.

Na letalu za Pariz bo v soboto popoldan 17 Adžićevih izbrank, ki se bodo v Franciji predstavile v povsem novih dresih (prav tako tudi moška reprezentanca Slovenije). Črnogorec je olimpijske vozovnice namenil Barbari Lazović, Tjaši Stanko, Maji Vojnović, Alji Varagić, Tamari Mavsar, Nini Spreitzer, Valentini Klemenčič, Emi Abini (vse Krim Mercator), Ani Gros (Györ, Madžarska), Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta, Romunija), Amri Pandžić (Baia Mare, Romunija), Ani Abini (Mlinotest), Nataši Ljepoja (Ramnicu Valcea, Romunija) in Maji Svetik (BT Füchse, Avstrija). V vlogi treh rezerv, ki bodo na svojo priložnost prav tako čakale v Parizu, so Dijana Đajić (Krim Mercator), Ema Hrvatin (Sachsen Zwickau, Nemčija) in Nena Černigoj (Mlinotest), v domovini pa bodo kot »tehnološki višek« ostale Manca Jurič (Krim Mercator), Ema Markovič (Z'dežele Celje) in Erin Novak (Kisvarda, Madžarska).