Gojko Bervar je žanrsko deloval v vseh radijskih zvrsteh, na Radiu Ljubljana pa je bil tudi med pobudniki in začetniki programa v živo. Bervar, ki je veljal za enega najuglednejših slovenskih radijskih novinarjev, se je rodil leta 1946 v Zrečah. Mladost je preživel v Celju, zatem pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral sociologijo in geografijo, navaja Delo.

V letih 1970 in 1971 je bil na TV Ljubljana zaposlen kot organizator in producent, med letoma 1971 in 2009 pa je na Radiu Ljubljana in Radiu Slovenija delal kot novinar, urednik uredništva mladinskega programa, novinar komentator, urednik uredništva za Slovence po svetu in urednik uredništva dokumentarno-feljtonskih oddaj.

Zlasti pomemben je njegov novinarski angažma v obdobju demokratizacije, ko je spremljal pogajanja med Zvezo komunistov in politično alternativo glede prehoda v parlamentarno demokracijo, razpada SFRJ ter osamosvajanja.

Gojko Bervar je bil član Društva novinarjev Slovenije, od leta 2015 pa je kot predsednik štiri leta vodil novinarsko častno razsodišče.