Vročina, splošno slabo počutje, glavobol, kašelj, povečane bezgavke, razjede na koži in spremembe na pljučih. To so glavni znaki tularemije oziroma zajčje mrzlice, ki jo povzroča bakterija Francisella tularensis. Bolezen prenašajo zlasti poljski glodavci, ki lahko s svojimi izločki okužijo okolico, zajci, kunci, voluharji, miši, pa tudi klopi. Potem ko so na območju Sorškega polja v zadnjem mesecu zaznali več primerov te nalezljive bolezni, so z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) sporočili, da je večina primerov povezanih z intenzivnejšim prašenjem ob košnji in spravilu sena.

»Bolezen se na človeka največkrat prenese z vbodom okuženega klopa, lahko pa tudi z vdihavanjem okuženega prahu ali uživanjem okužene vode in premalo toplotno obdelanih živil. V trenutnih razmerah na Gorenjskem je največ okužb zaradi vdihavanja okuženega prahu ob kmečkih opravilih,« so pojasnili na NIJZ. Do včeraj dopoldne so na območni enoti Kranj prejeli 11 prijav tularemije iz posameznih krajev na območju Gorenjske oziroma iz občin Cerklje na Gorenjskem in Škofja Loka ter iz Mestne občine Kranj.

»Oboleli so večinoma stari med 30 in 70 let, letos pa smo prijave tularemije zabeležili še v regijah Ljubljana in Novo mesto,« je zaupala Barbara Petkovšek iz NIJZ. V naši državi je bilo sicer v zadnjih devetih letih potrjenih od nič do 54 primerov okužbe s to boleznijo, največ primerov oziroma izbruh zajčje mrzlice pa so pred tremi leti zaznali v goriški regiji.

Previdno ob sledeh glodavcev

Za preprečevanje zajčje bolezni so najpomembnejši splošni ukrepi med bivanjem in delom v naravi in na kmetiji, poudarjajo na NIJZ in prebivalce prosijo, da v trenutnih razmerah pri strojnih kmečkih opravilih poskrbijo, da so vrata in okna traktorja med delom ves čas zaprta. »S kirurško masko se je treba zaščititi pri kmečkih opravilih v zaprtih prostorih še posebej, če so opazili sledi glodavcev, prav tako pa tudi pri čiščenju drvarnic in pri drugih kmečkih opravilih, kjer prihaja do intenzivnejšega prašenja. Med zadrževanjem v naravi pa svetujejo uporabo odganjal za klope in komarje.«

Na NIJZ svetujejo tudi, da za prehrano in higieno uporabljamo le varno pitno vodo iz nadzorovanih vodnih virov oziroma vodovodov in da z zamrežitvijo oken in odprtin preprečujemo dostop glodavcev in mrčesa do bivališč. Prav tako je priporočljivo meso in živila živalskega izvora pred zaužitjem pravilno in zadostno toplotno obdelati, preprečiti pa je treba tudi navzkrižno onesnaženje živil.

Precej respiratornih okužb

V vodstvu Osnovnega zdravstva Gorenjska (OZG), ki združuje zdravstvene domove (ZD) v Kranju, Škofji Loki, Radovljici, Tržiču, Bohinju ter na Bledu in Jesenicah, so včeraj pojasnili, da je bilo nekaj posameznih primerov zajčje mrzlice obravnavanih v ZD Kranj, okužbe pa so bile odkrite z mikrobiološko preiskavo.

Kot so še povedali v OZG, je bilo sicer v prvih dveh tednih julija v ZD Kranj zaznanih precej respiratornih okužb, zlasti virusnih (pljučnice, sinuzitisi, laringitisi, bronhitisi). Zaznali so tudi nekaj angin in okužb prebavnega trakta in atipičnih bakterijskih pljučnic, ljudje pa so imeli tudi precej težav s težkimi nogami zaradi venskega popuščanja, zgodnjih oblik lymske borelioze, fizikalnih urtikarij in kožnih mikoz.

V ZD Jesenice opažajo, da so v tem poletnem času pogosti vzroki za obisk zdravnika prebavne motnje (driska bruhanje), razne težave s spremembami na koži zaradi vboda ali ugriza različnih insektov (pojav izpuščaja na mestu vboda ali ugriza), izpiranje ušes zaradi različnih vzrokov. Pacienti prihajajo tudi zaradi raznih poškodb in stanj, ki so povezana z visokimi zunanjimi temperaturami.

Iz Zdravstvenega doma Medvode so sporočili, da v svojih ambulantah družinske medicine v letošnjem letu ne beležijo potrjenega primera zajčje mrzlice. »V času poletnih mesecev zaznavamo manj prehladnih obolenj, nekoliko več pa je prebavnih težav in poslabšanj kroničnih bolezni zaradi vročinskega vala,« je pojasnil direktor ZD Medvode mag. Rajko Vajd. Dodal je, da posebnih izzivov pri delu v teh dneh nimajo, saj so dopuste zaposlenih kolegialno razporedili skozi vse tri poletne mesece, zaradi česar delo poteka nemoteno.

*** Po podatkih NIJZ je bilo med letoma 2005 in 2020 v vsej Sloveniji zabeleženih 29 primerov zajčje mrzlice, večinoma na Gorenjskem in v Prekmurju.

*** Potem ko smo v naši državi doslej v povprečju beležili manj kot deset potrjenih primerov letno, je bilo do včeraj dopoldne na območju Kranja, Škofje Loke in Cerkelj na Gorenjskem zaznanih že enajst obolelih.

*** Po podatkih NIJZ je bilo med letoma 2005 in 2020 v vsej Sloveniji zabeleženih 29 primerov zajčje mrzlice, večinoma na Gorenjskem in v Prekmurju.