Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci Zgornjega Posočja.

Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili z Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje.

#Potres 18. 7. 2024 ob 12.21 (M 2,6) pri Breginju, zabeležen na opazovalnici šolske mreže v Kočevju.#Earthquake recorded on the #RaspberryShake#CitizenScience seismic network. See what's shaking near you with the @raspishake#ShakeNet mobile app. pic.twitter.com/XHrImWELdL