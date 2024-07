Prejšnji rekord za najnižjo temperaturo za Podnanos je bil 24,5 stopinje, izmerili so jo 3. avgusta 2018.

Prav tako je bil davi izmerjen nov rekord v Biljah, kjer so namerili 25,8 stopinje, prejšnji rekord je bil 24,7 stopinje, izmerjen 29. junija 2022.

V Tomaju, Volčah pri Tolminu in Škocjanu je bila najnižja izmerjena temperatura med okoli 22 in okoli 23 stopinjami, kar je malenkost nad prejšnjimi rekordi, je za STA izpostavil klimatolog z Agencije RS za okolje Gregor Vertačnik.

V Ljubljani je bila najnižja temperatura minule noči 21,7 stopinje Celzija. Rekord za Ljubljano sicer znaša 23,9 stopinje Celzija, izmerjen 23. junija 2017.

Kot je ocenil Vertačnik, je bilo današnje jutro, gledano po temperaturah, najbolj izstopajoče v trenutnem vročinskem valu doslej, najvišje dnevne temperature so bile v tem obdobju le na peščici postaj nad 35 stopinjami, nikjer pa ni bilo več kot 37 stopinj.

Bo padel tudi rekord v dolžini vročinskega vala?

V preteklosti je vročinski val, gledano vse merilne postaje, najdlje trajal v Kopru, in sicer julija in avgusta 1998, ko je trajal kar 31 dni zapored. Medtem ko je v ostalih toplejših delih Primorske in v notranjosti najdaljši vročinski val trajal okrog 15 dni.

Tako je bilo denimo v Ljubljani konec junija 2021, ko je vročinski val trajal 15 dni, v Jeruzalemu v Slovenskih goricah je bilo tako avgusta 2003, vročinski val je trajal 13 dni, v Lescah in Bovcu je julija oz. avgusta 2018 trajal 14 dni.

Po nekaterih drugih lokacijah v notranjosti pa vročinski val nikoli ni presegel dolžine enega tedna. V Ratečah tako rekord znaša šest dni, izmerjen v začetku avgusta 2013, v Babnem polju pet dni, in sicer v avgustih 2013 in 2017.

Ne glede na to bi lahko bil tokratni vročinski val rekorden za Novo mesto, kjer je bil prejšnji rekord 11 dni, in sicer julija 2015, zdajšnji vročinski val pa se je začel 7. julija in se bo predvidoma končal v petek, 19. julija, kar pa znese 13 dni.

Po drugi strani pa so denimo v nekaterih primorskih krajih namerili že bistveno daljše vročinske valove kot letos. Kot že omenjeno, v Kopru 31 dni leta 1998, tokrat pa bodo 19. julija šele pri 13 dnevih, je dejal Vertačnik.

»Se pa zna zgoditi, da bo v soboto ta vročinski val tudi na Primorskem prekinjen. Še bolj zanimivo pa je recimo v Ratečah, kjer letos sploh ni bilo vročinskega vala, saj namreč nismo dosegli treh dni zapored, ko bi povprečna temperatura dosegla vsaj 22 stopinj Celzij, kot je tam prag za vročinski val,« je dodal klimatolog.

Koper v konkurenci s tropskimi kraji

V zadnjih tednih se nizajo tudi tropske noči – ko temperatura ponoči ne pade pod 20 stopinj. V Ljubljani je bila denimo od 9. do 13. julija letos pet dni zapored najnižja temperatura 20 stopinj, nato je prišla manjša ohladitev, zadnje dni pa znova zjutraj temperatura ne pade pod 20 stopinj. Rekord za Ljubljano je iz julija 2015, ko se osem dni zapored ni ohladilo pod 20 stopinj.

Med vsemi postajami pa rekord drži Koper, kar ne preseneča, saj je to na splošno naše najtoplejše merilno mesto. Od 31. julija do 30. avgusta 2003 temperatura niti en dan ni padla pod 20 stopinj. Takrat je torej niz tropskih noči trajal kar 31 dni. Zdajšnji niz bo trajal vsaj 13 dni, in sicer od 7. do 19. julija, se pa utegne zavleči še v začetek prihodnjega tedna.

Kot so v sredo objavili pri Arsu, samodejne postaje od 1. junija letos redno beležijo tropske noči. Število tropskih noči najbolj izstopa na Primorskem, predvsem v Kopru, kjer so jih letos do včeraj izmerili že 25. Drugod po Sloveniji so večinoma izmerili do deset tropskih noči.

Najvišja temperatura v Sloveniji pa je bila sicer izmerjena na letališču v Cerkljah ob Krki 8. avgusta 2013, in sicer 40,8 stopinje Celzija. Isti dan je bilo na kar nekaj merilnih mestih nad 40 stopinj, tudi v Ljubljani so takrat namerili 40,2 stopinje, je spomnil Vertačnik.

