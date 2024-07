V javnosti se je pojavil posnetek, na katerem je videti Crooksa, ki se sprehaja po prireditvenem prostoru kakšno uro pred začetkom shoda. Preiskovalci so ugotovili, da je bil Crooks dejansko na shodu nekaj ur prej, preden je streljal na Trumpa. Zato domnevajo, da si je ogledoval kraj srečanja in načrtoval napad.

New video shows Donald Trump’s would-be assassin lurking around the rally security perimeter one hour before he opened fire. (Video: WTAE) pic.twitter.com/fhCyN54Im4 — Mike Sington (@MikeSington) July 17, 2024

Preiskovalci so ugotovili, da je strelivo, ki ga je uporabil pri streljanju, kupil le nekaj ur pred dejanjem. V trgovini Home Depot pa je kupil lestev, ki pa jo ni uporabil, saj je na objekt, iz katerega je streljal, splezal preko klimatske naprave.

Crooks je imel s seboj tudi merilnik razdalje, s katerim lovci in lokostrelci merijo razdaljo od svojega položaja do tarče, v tem primeru do Trumpa. Kot piše CNN, je z daljinomerom, ki je videti kot majhen daljnogled, šel tudi skozi kontrolo in s tem pritegnil pozornost tajne službe. Agenti so pazili nanj, dokler ni zapustil območja, ki so ga nadzorovali.

Preiskovalci niso prepričani, kam je šel, potem ko je zapustil območje za pregled, domnevajo pa, da se je ustavil pri avtu, da bi vzel puško. Vrnil se je 40 minut, preden je izstrelil prve strele, malo po 18. uri pa je zasedel položaj na strehi, s katerega je streljal.

V bližini trupla so našli mobilni telefon in oddajnik z 12 gumbi. CNN ob sklicevanju na policijske vire piše, da je 20-letnik v preteklih mesecih na domači naslov prejel več paketov, označenih kot nevaren material. Preiskovalci domnevajo, da je bil oddajnik povezan z dvema daljinsko vodenima bombama v Crooksovem avtomobilu, z detonacijo pa naj bi po njihovem mnenju želel odvrniti pozornost med streljanjem.

V njegovem avtomobilu so našli še 100 kosov dodatnega streliva. Med preiskavo njegovega doma pa še neprebojni jopič, bombo na daljinsko upravljanje in 3D-tiskalnik.

Medtem Fox News poroča, da sta starša Crooksa iskala nekaj ur pred poskusom atentata, njegovo izginotje pa sta nato tudi zaradi skrbi poklicala policijo in prijavila njegovo izginotje. Crooksov oče je policiji povedal, da je bil prepričan, da je njegov sin šel na s puško na strelišče. Njegovi starši so policijo poklicali nekaj ur, preden je Crooks ustrelil Trumpa.

Crooks bi moral tisti dan tudi v službo, a je svojemu šefu povedal, da potrebuje prost dan, saj ima nekaj opravkov. Preiskovalci zvezdnega urada FBI še vedno poskušajo odkriti motiv in vzroke, ki so Crooksa vodile k napadu.