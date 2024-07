Reševalci so obvestilo o požaru prejeli okoli pol treh zjutraj. Gasilci so poročali, da je ob njihovem prihodu v stanovanju v sedmem nadstropju divjal ogromen požar. Tri ljudi so iz stavbe rešili s pomočjo gasilske lestve, na varno pa so jih spravili še nekaj več kot 30.

Pristojni tožilec Damien Martinelli je sporočil, da v zvezi z vzrokom požara preiskujejo možnost kaznivega dejanja. "Glede na prve dokaze sem sprožil preiskavo požiga, ki je povzročil smrt," je povedal novinarjem na prizorišču. Dodal je, da so med žrtvami trije otroci in najstnik.

Le sinistre s'est déclaré au septième étage d'un immeuble du quartier des Moulins, un quartier populaire de la ville. En dépit des importants moyens mis en œuvre, «malheureusement sept personnes sont décédées lors de cet incendie», ont précisé les secours. pic.twitter.com/YkE7mMoZvv — Le Figaro (@Le_Figaro) July 18, 2024

Po poročanju časnika Nice-Matin naj bi v požaru umrla družina, ki je bivala v stanovanju. Trojica otrok naj bi bila stara pet, sedem in deset let. Dva človeka sta se pred ognjenimi zublji poskusila rešiti s skokom skozi okno, pri čemer je eden od njiju umrl, drugi pa je v kritičnem stanju, še piše časnik na spletni strani.

Pri gašenju požara je sodelovalo 25 gasilskih tovornjakov in 72 gasilcev.