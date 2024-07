Posnetek, ki ga je v ponedeljek na omrežju X delil ruski medij Radio Liberty, ki ga sicer podpirajo ZDA, prikazuje sistem zračne obrambe Pancir-S1, nameščen na stolpu približno tri kilometre od ene od Putinovih rezidenc v Valdaju v zahodni Rusiji. Kot so ob tem še sporočili, so posnetki nastali 6. maja letos.

O skrivnostni objektih je v ponedeljek poročala tudi medijska hiša Nexta, v sporočilu na omrežju X so zapisali, da so severozahodno od Putinove rezidence zaznali dva dodatna sistema zračne obrambe.

The air defense system near Putin's palace in Valdai has appeared on Google maps In March 2024, a tower with the Pantsir-S1 air defense system was installed near Putin's residence in Valdai, Radio Liberty reports. The air defense system is visible from the air - right now you… pic.twitter.com/UxsbfqJ3dg