Danes je odločilni dan za morebitni drugi mandat predsednice komisije Ursule von der Leyen na čelu komisarskega kolegija do leta 2029. Evropski poslanci bodo glasovali o njeni kandidaturi, ki jo je konec junija na vrhu EU podprlo šestindvajset evropskih voditeljev, le italijanska premierka Giorgia Meloni se je vzdržala zaradi nezadovoljstva, da tudi sama ni bila povabljena k pogajanjem o razdelitvi glavnih evropskih služb (predsednik komisije, predsednik evropskega sveta, visoki zunanjepolitični predstavnik in predsednik parlamenta).

Matematično bi nova-stara neformalna koalicija v evropskem parlamentu imela zadostno večino za izvolitev von der Leynove. Evropska ljudska stranka (EPP), Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S&D) in liberalisti iz skupine Prenovimo Evropo skupaj premorejo 401 glasove, za izvolitev predsednice komisije pa je v 720-članskem parlamentu potrebna absolutna večina 361 glasov.

Iskanje dodatne podpore

Ker vedno med strankami koalicije obstajajo »odpadniki«, ki ne glasujejo ali glasujejo drugače kot njihove politične skupine – raziskovalci glasovanj v evropskem parlamentu kot so EUMatrix so izračunali, da je ta odpadniški delež med deset do petnajst odstotkov glasov – je von der Leynova morala iskati tudi širšo podporo pri drugih proevropskih političnih skupinah.

Za njeno izvolitev sedaj postajajo ključni glasovi Zelenih, pa tudi stranke Evropskih konservativcev in reformistov, ene od strank skrajne desnice, ki pa je po preoblikovanju desnega pola v parlamentu še najmanj radikalna v primerjavi z novonastalo skupino Patriotov Evrope ali Evrope suverenih nacij. Pričakuje se, da jo bodo iz ECR zagotovo podprli poslanci Melonijeve stranke – Brati Italije, ki so sicer v ECR (78 poslancev) najmočnejša stranka s 24 poslanci.

Kako bo na glasovanje v parlamentu vplivala včerajšnja odločitev Splošnega sodišča EU, ki je presodilo, da komisija ni določila dovolj informacij o pogodbah za nabavo cepiv, bo potrebno šele videti. Ena izmed kritik številnih evropskih poslancev prejšnjega sklica evropskega parlamenta proti von der Leynovi je bila, da je bila ta glede razkrivanja podatkov o dogovorih za cepiva proti koronavirusu premalo transparentna. Med te očitke sodi tudi še nerazkrito dogovarjanja von der Leynove o dobavi cepiv z direktorjem Pfizerja Albertom Bourlo.