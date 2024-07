Na območju centra Ljubljane je po doslej znanih podatkih prišlo do spora med osebami, pri tem pa je osumljenec z ostrim predmetom lažje poškodoval eno osebo ter s kraja zbežal.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so na kraj napotili več policijskih patrulj. Poškodovanemu so policisti nudili pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju.

Z zbiranjem obvestil so kmalu po dogodki prijeli in odvzeli prostost 35-letnemu osumljencu in pri njem našli tudi domnevni predmet storitve.

Preiskava dogodka poteka in podrobnosti še niso znane. Zaradi interesa preiskave več informacij ne posredujejo, so nam še sporočili s policijske uprave. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.