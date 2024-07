Na terenu je trenutno 70 enot oziroma okoli 200 gasilcev, je povedal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, ki je ob 10.34 aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju.

Zagorelo je skoraj natanko na obletnico začetka obsežnega požara na Krasu pred dvema letoma. Tokratni požar je izbruhnil v neposredni bližini območja, kjer so pred dvema letoma ognjeni zublji uničili velik del goriškega Krasa.

Kot je sporočil vodja intervencije Simon Vendramin (gasilska enota Nova Gorica), gori na območju Trstelja, dodatne težave pa povzroča tudi veter, ki širi požarišče. Dim je viden daleč naokoli.

Naselja niso ogrožena

Na družbenem omrežju Facebook se je oglasil Erik Modic, župan občine Komen, ki je zatrdil, da naselja niso ogrožena. »Prva prioriteta je zaščita anten na vrhu Trstelja. Naselja niso ogrožena. K sreči je bil tudi domnevni drugi požar pri Ivanjem Gradu le napačen alarm zaradi dima, ki je prišel s Trstelja,« je zapisal.

Točno po dveh letih spet gori. Prva slika je z našega dvorišča, ob severnem vznožju Krasa. #pozarpic.twitter.com/ultnkc6z78 — Nadja Žigon (@nadjaz) July 18, 2024

Aktivirani so gasilci iz obeh najbližjih gasilskih regij - severnoprimorske in obalno-kraške, so še sporočili regijskega štaba CZ za severno Primorsko. Predstavnica za stike z javnostmi na upravi za zaščito in reševanje Neja Pavlica je za STA povedala, da požar poleg dveh policijskih helikopterjev, od tega je eden s termokamero gasita dve letali air tractor.

Air tractorja sta prišla... pic.twitter.com/K8AmjhtbjC — Jernej Furlan (@JernejFurlan) July 18, 2024

Air tractor ima kapaciteto 3000 litrov vode, medtem ko lahko navadni helikopterji gasijo z do 900 litri vode.

Obe naši gasilni letali Air Tractor AT-802 že gasita požar. Hvala vam! pic.twitter.com/GoGWcm9eZQ — Matjaž Leskovar (@MatjazLeskovar) July 18, 2024

Iz Slovenske vojske so sporočili, da se je v gašenje na Krasu vključila tudi vojska. Danes bosta pomagali gasiti posadki helikopterjev Bell 412 in Cougar. V pripravljenosti za pomoč pa so glede na potrebe na terenu tudi dodatne sile in sredstva, so zapisali na omrežju X.

V gašenje na Krasu je že vključena tudi @Slovenskavojska. Danes bosta pomagali gasiti posadki helikopterjev Bell 412 in Cougar. V pripravljenosti za pomoč (glede na potrebe na terenu) so dodatne sile in sredstva. #vslužbidomovinepic.twitter.com/oV7jVyfPu5 — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) July 18, 2024

Oviran promet in zaprte ceste

Zaradi požara je promet na nekaterih odsekih zaprt ali močno oviran. Zaprte so lokalne ceste Renče-Temnica, Lipa-Dornberk in Komen-Škrbina-Šibelji.

S seznamom napotkov za ustrezno ravnanje ob požaru so se oglasili tudi na profilu Reševalni pas, kjer voznike opozarjajo, naj med vožnjo ne snemajo in ne fotografirajo požara, naj bodo pozorni na intervencijska vozila in jih ne ovirajo ter naj vozijo previdno, da ne bodo imeli gasilci dodatnega dela zaradi prometni nesreč.

🔥 -NE SNEMAJTE IN FOTOGRAFIRAJTE POŽARA MED VOŽNJO -POZORNI BODITE NA VEČJE ŠTEVILO INTERVENCIJSKIH VOZIL -VOZITE VARNO IN POSKRBITE, DA GASILCI NE BODO IMELI DODATNEGA DELA S PROMETNIMI NESREČAMI -V KONVOJE GASILSKIH VOZIL SE NE VKLJUČUJTE IN JIM DAJTE PREDNOST pic.twitter.com/jxM1BERXJF — Reševalni Pas (@ResevalniPas) July 18, 2024

Poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je pozval prebivalce z območja požara, naj omogočijo prednost interventnim vozilom in naj ne zahajajo na požarišče zaradi lastne varnosti.

📣 Aktualne informacije: gori celoten hrib Trstelj, požar pa se širi proti Novi Gorici. https://t.co/WqR6GjUTHn — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) July 18, 2024

Je bil požar podtaknjen?

Po neuradnih informacijah nekaterih medijev bi bil požar lahko podtaknjen, a na policiji za zdaj teh informacij nimajo.

Sum, da so bili požari podtaknjeni, se je pojavil tudi ob požarih na goriškem Krasu pred dvema letoma, a so takrat kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica v preiskavi okoliščin ugotovili, da ogenj ni bil podtaknjen.

Razglašena velika požarna ogroženost

Veliko požarno ogroženost naravnega okolja je Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila na območju občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Video: Jagoda Jejčič

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je na območju navedenih občin v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih in drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Prepovedano je kuriti, vključno s kresovi, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar.

Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti 🌳 piloti Air Tractor 802 fire boss izvajajo preventivne izvidniške prelete določenih območij. Z vodo napolnjena ✈️, ob zaznavi dima ali ognja le-to odvržejo in na ta način zatrejo morebitno razširitev oziroma nastanek požara. pic.twitter.com/Q2qX0rFnCH — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) July 17, 2024

Prepovedani so ognjemeti, kot tudi vse druge aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Požarna ogroženost naravnega okolja se povečuje tudi drugod po državi, zlasti na jugovzhodnem delu države.

Zato na upravi za zaščito in reševanje svetujejo previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju ter pri uporabi predmetov, naprav ali snovi, ki bi v naravnem okolju in drugod na prostem lahko povzročile požar.