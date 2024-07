Nova informacijska pooblaščenka je bila od leta 2018 vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora v uradu informacijskega pooblaščenca. Ukvarjala se je predvsem z varstvom osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko-komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu, čezmejnim sodelovanjem nadzornih organov, prenosi podatkov v tretje države ter certificiranjem in aktivnostmi za dvig zavedanja o varstvu osebnih podatkov.

Informacijsko pooblaščenko je imenoval državni zbor na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar. Kot je ta poudarila v sporočilu za javnost, je Jelena Virant Burnik zaradi strokovnosti, izkušenj in vizije primerna za vodenje državnega organa, katerega poslanstvo je zaščititi ljudi in njihove pravice. Zaveda se tudi številnih izzivov pri varovanju osebnih podatkov v obdobju digitalizacije in umetne inteligence.