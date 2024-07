Recenzija romana Internat Serhija Žadana: “Nikogar ni škoda”

Literatura je polna zgodb o ljudeh, ki so želeli »zgolj živeti«; položaj se zaplete, ko so umeščeni v obdobja družbene polarizacije oziroma v okoliščine, ko neopredeljenost ni več mogoča, ko distanca ni in ne more biti dojeta kot uporniška drža, temveč je prikazana kot znak labilnosti, v skrajnih reprezentacijah celo škodljivosti.