Hafnerjev memorial ustvarjajo mladi in malo manj mladi entuziasti iz Škofje Loke, zato gre za nekakšen alternativni festival, kjer je prostor za najrazličnejše umetniške izraze, tako tistih, ki se še preizkušajo, kot že uveljavljenih kreativcev. Gre za festival, ki je v prvi vrsti je namenjen počastitvi spomina na pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja, ki so ga Škofjeločani poznali kot glasbenega entuziasta, ljubitelja humanistične misli in aktivista na področju mladinske kulture. Njegovo poslanstvo, tako v vizijah kot s festivalom, zadnja leta nadaljuje njegov sin Tine Hafner. Pod produkcijo festivala se podpisuje Društvo Alternator.

Nov festivalski prostor

Festival so Škofjeločani vzeli za svojega, razlezel se je po različnih lokacijah v mestu. Kakšen prizoriščni prostor kdaj opustijo, a pridobijo tudi kakšnega novega. Letos je to Puštalski grad, kjer bodo vsi trije večji festivalski večeri, 20., 26. in 27. julija ter še pripovedovalski večer. »Ne vem sicer zakaj, ampak tam že več kot trideset let ni bilo nobenih podobnih prireditev. Gre za izjemno lep atrij, meni osebno je celo lepši od tistega na Škofjeloškem gradu, čeprav je približno dve tretjini manjši,« meni vodja festivala Tine Hafner. Na Škofjeloškem gradu so sicer že gostovali, a so tam bolj redko, ker tako velik prostor zahteva tudi (pre)visoke produkcijske stroške.

Zato zdaj vse zelo zanima, kako se bo obnesel novi prostor. Prednost je denimo ta, da je za razliko od Škofjeloškega gradu, ki je na hribčku, Puštalski grad, kjer sicer domuje glasbena šola, tako rekoč sredi naselja in je zato bolj dostopen. »Treba je samo mimo igrišča, kjer je prve korake naredil Jan Oblak,« se zasmeje Hafner. Puštalski grad sicer ni javna infrastruktura, je v zasebni lasti, prostor pa je vsaj za letos odstopila Isabelle Kralj, ki živi v Ameriki in je potomka baronice Hildegarde, za kar so organizatorji dedinji zelo hvaležni.

Živahna punkerska scena

Glasbeni program je obsežen, najtežje je zato izpostavljati kogar koli, pravi vodja festivala, bo pa za njegovo dušo nedvomno igral bend Svojat. »Zelo pa se veselim tudi punk večera v ponedeljek 22. julija v dvorani Krajevne skupnosti - zaradi same lokacije, pa tudi zato, ker je trenutna punk scena izjemno živahna in je to en svojevrsten odgovor ljudem, ki so z lansko razstavo na temo punka v Cankarjevem domu na neki način privatizirali to gibanje. Razstava je bila ljubljanocentrična in privatizatorska.«

Poseben bo po njegovem tudi zadnji večer, ko prideta Ezy-G & YNGFirefly, ki sta ustvarila Atamorgano, najboljšo domačo rap ploščo zadnjih desetih let. Takrat bo nastopil tudi Klemen Klemen. Prisluhniti pa velja tudi mlademu domačinu Nejcu Pippu z zasedbo, ki se bo v svojem mestu prvič javno predstavil. Pevec in producent je letos izdal odmeven prvenec Entropy, nastopil je tudi na Mentu, »ampak ker je perfekcionist, doslej še ni imel koncerta v domačem kraju. Zato nas veseli, da se je odločil za nastop na memorialu«.

V popoldanskem času se bodo zvrstile številne ustvarjalne delavnice, kar gre zahvala tudi soorganizatorjem C.M.A.K. iz Cerkna, Društvu SubArt iz Kranja, Grablam in NUM iz Škofje Loke ter še nekaterim drugim društvom, zaradi česar je tako finančno kot organizacijsko lažje za vse.