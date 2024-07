Pot do občinskega referenduma

Mestni svetniki z Liste Zorana Jankovića, iz Gibanja Svoboda in SD so na seji mestnega sveta 1. julija potrdili spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Z njo je občina določila pet lokacij znotraj krajinskega parka, kjer je dovoljena organizacija dogodkov.