Z zlorabo umetne inteligence do spolnih zlorab

Posnetke spolnih zlorab otrok lahko storilci ustvarijo tudi s pomočjo umetne inteligence. Mnogokrat so tako kakovostni, da jih je skoraj nemogoče ločiti od resničnih posnetkov zlorab. V tujini poročajo o zastrašujoči statistiki, na take podobe so naleteli že tudi v slovenski policiji.