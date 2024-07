V ponedeljek, 15. julija, je v popoldanskih urah v Čopovi ulici zagorelo. Ker naj ne bi šlo za hujši požar, so ga pogasili delavci iz bližnjih trgovin in ni bila potrebna pomoč gasilcev. Zagorelo je na območju, kjer posameznik že vrsto let prodaja šopke, izdelane iz suhega cvetja.

Iz občinske mestne uprave so sporočili, da je površina, na kateri se vrši prodaja, v zasebni lasti. Prodajalec se iz osebnih razlogov ne želi izpostavljati medijem, nam je pa zaupal nekaj informacij o prodaji, s katero se ukvarja že vrsto let.

Tradicionalna izdelava suhih šopkov in njihova prodaja po mnenju prodajalca v Čopovi ulici postopno izumirata. »Nisem prepričan, če nas je v Sloveniji več kot deset, ki se ukvarjamo z izdelavo in prodajo suhih rož. Čeprav stanje ni rožnato, naj bi bilo letos več prodajalcev ob petkih in sobotah na ljubljanski tržnici,« je povedal sogovorec.

Dodal je, da ne gre za dobičkonosen posel, temveč bolj za ljubiteljsko dejavnost. Poleg šopkov suhega cvetja prodaja tudi butarice. Podobna praksa, ki je po vojnem obdobju začela upadati, so ljubljanske butarice. »Butarice so poseben avtohtoni izdelek, ki jih v drugih državah skoraj ne poznajo. Ljubljanska je med njimi najbolj posebna. Škoda je, da se vsaj za ohranitev teh izdelovalci ne povezujejo v kakšne skupine. Na srečo se jih še vedno dosti kupuje in prodaja pred cvetno nedeljo,« je še povedal prodajalec.