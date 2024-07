Občina Dobrova - Polhov Gradec naj bi do konca oktobra končala urejanje barjanskega kolesarskega omrežja. Kolesarsko progo so v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo in mestno občino Ljubljana začeli urejati že leta 2022. Vrednost ureditve poti, ki poteka ob regionalni cesti R3, je bila ocenjena na 8,8 milijona evrov.

Izvajalci so že predali v uporabo brv čez Gradaščico, ki je del prvega odseka, ki povezuje Dobrovo z naseljem Gabrje. Drugi odsek povezuje Dobrovo, z občinsko mejo in Tržaško cesto v Ljubljani. Prva polovica del je bila, kot so pojasnili na občini Dobrova - Polhov Gradec, končana že konec aprila.

Končali so tudi del poti med Šujico in Gabrjem, do konca leta pa naj bi dokončali še odsek Razori–Tržaška cesta. Od brvi čez Gradaščico je predvidena ureditev trase do Ceste Dolomitskega odreda s priključkom na Tržaško cesto po lokalni Poti čez gmajno in s kolesarskimi pasovi na Cesti na Ključ, kjer se bo kolesarska proga priključila regionalni kolesarski povezavi ob Tržaški cesti.

Mestna občina Ljubljana in občina Dobrova - Polhov Gradec bosta po zaključku del povezani z dvema kolesarskima potema. Prva bo potekala po Poti čez gmajno do Tržaške, druga pa skozi Stransko vas do Vrhovcev. »Od skupaj predvidenih novih poti barjanske kolesarske povezave, katerih dolžina v občini Dobrova - Polhov Gradec znaša 6530 metrov, je bilo zgrajnih že 1724 metrov, kar predstavlja 26 odstotkov,« so pojasnili na občini.