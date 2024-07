Ljubljanska kopališča so dobro obiskana

Ob visokih poletnih temperaturah mnogi za ohladitev izkoristijo ljubljanska kopališča. Slednja obiskovalcem od jutranjih do večernih ur nudijo prostor za rekreacijo, počitek in hlajenje v bazenih različnih velikosti. Največ obiskovalcev se ohladi na kopališčih na Koleziji in v Kodeljevem. Malce manj so obiskana kopališča izven mesta, denimo kopališče v Višnji Gori.