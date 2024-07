Letos so ustvarjalci za motiv izbrali oceane in ga poimenovali Koruzni ocean. Ustvarili so kar sedem podob, kot so hobotnica, morska želva, ladja, morska zvezda, korala, školjka in riba. V Koruznem oceanu, velikem za šest nogometnih igrišč, je 15 zabavno-poučnih točk, namenjenih spoznavanju morja. Obiskovalci, ki rešijo vse uganke, sestavijo geslo, s katerim lahko sodelujejo v jesenskem nagradnem žrebanju za enodnevni izlet v Gardaland.

Koruzni labirint v Krtini ima dva vhoda in dva izhoda. Pustolovščina traja približno uro in pol. Sredi labirinta je dvignjen most, ki ponuja razgled na celoten labirint in pomaga pri orientaciji. Poti v labirintu so utrjene, tako da ga lahko obiščete tudi z vozičkom. V juliju in avgustu bo labirint odprt vsak dan med 9. in 20. uro, septembra in oktobra pa bo odprt le ob koncu tedna. Zadnji teden oktobra bodo že tretje leto zapored priredili Noči čarovnic ali Halloweek, ko bodo ponovno strašili na strašno zabaven način.

Cena vstopnice znaša 7 evrov za otroke do 15. leta in 10 evrov za odrasle, družinska vstopnica za štiri osebe pa stane 32 evrov.