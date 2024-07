Evropejci se imamo za civilizirane, kar kdo narobe razume kot biti boljši od Vzhodnega ali Južnega sveta. Pred Zahodom še vedno sklanjamo glave, a le zakaj? Pisava, arhitektura, zdrav(il)stvo, umetnost in še mnogo drugega navdihujočega prihaja iz Vzhoda. Kar smo hote pozabili.

Ne glede na to, ali smo v deželi, ki ima omejene vire vode, ali v kraju, kjer še ni dobro delujoče kanalizacije, je prav, da se prilagodimo okolju in spoštujemo zahteve domačinov. Banalni primer: če se toaletni papirček ne meče v školjko, se pač ne meče, za to obstaja tehten razlog. O odmetavanju smeti, kjerkoli nam padejo iz rok, ni treba izgubljati besed, ali pač? Turisti bomo užili lepote dežele za teden dni ali celo manj, za seboj pa bomo pustili škodo in problem domačinom za celo leto. Marsikdo bo vehementno odmahnil z roko, češ, koga briga, a s tem kažemo lastno pomankanje kulture in obzirnosti ter spoštovanja do drugega. Ravno spoštovanje do sočloveka in tuje kulture je merilo civiliziranosti, ne pa uau avtomobil ali »nobel bajta«.

Zato takšni ne hodite v kraje, kjer se ne je dunajski zrezek in ne pije Union pivo, za vas bo najboljša pot v domači hladilnik in na mehko sedežno pred televizijo.

Mimi Šegina, Domžale