Tehnopark je največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji in druga najbolj obiskana turistična znamenitost Celja. »Do konca junija nas je obiskalo skoraj 35.000 obiskovalcev, med njimi največ šolarjev in družin. Precej več kot lani je tujih obiskovalcev, ki prihajajo iz Italije, Madžarske, Srbije in Hrvaške. Porast slednjih je osemkraten, kar pripisujemo tudi ciljno usmerjenim promocijskim aktivnostim, ki smo jih izvedli v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje,« pove Andreja Erjavec, direktorica Tehnoparka Celje.

Kot dodaja, jih je v minulem šolskem letu obiskalo kar 229 šol in 19 vrtcev iz vse Slovenije pa tudi sosednjih držav, kar je bistveno več kot v šolskem letu poprej. Večjemu obisku so botrovali tako atraktivni eksponati kot številni dogodki. Med drugim so v prvi polovici letošnjega leta organizirali okroglo mizo o ženskah v znanosti, Steam konferenco in Festival robotike. A tudi v poletnih mesecih so vrata Tehnoparka na stežaj odprta za vse generacije. »Raznovrstne triurne akademije otrokom omogočajo raziskovanje osnovnih znanstvenih konceptov skozi eksperimente in praktične demonstracije. Ob živih nastopih obiskovalci spoznavajo fizikalne in kemijske pojave ter eksperimente, na Znanstveni ploščadi se lahko vsi družinski člani vključijo v ustvarjalne delavnice, spoznajo novega robotskega psa Mobyja ter se odpravijo v nov kotiček z različnimi razstavami Open lab,« našteva Erjavčeva.