Več kot 14 študentov iz 23 evropskih držav se je skupaj z desetimi kitajskimi študenti z Univerze Tsinghua v začetku julija udeležilo enotedenskega dogodka Seeds for the future, kjer so spoznavali pomembnost povezovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij z vsakodnevnim življenjem.

Skupina slovenskih študentov je s srbskimi kolegi razvila idejo o aplikaciji Poseidon, ki bi opozarjala na nevarnost poplav. Gašper Povše, Tian Ključanin in Vasja Lev Kirn so se s študenti iz Srbije Aleksom Markovičem, Natašo Ilič, Jovano Marić in Markom Burdžićem najprej prebili v drugi krog tekmovanja Tech4Good, nato pa osvojili skupno tretje mesto. Med idejami, pri katerih študenti večinoma izhajali iz okoljske problematike in se navezovali na trajnostne prakse, so se znašli tudi problemi, kot so deforestacija, gozdni požari, bolezni goveda in okužbe čebel.

Timsko sodelovanje kot ključ do uspeha

»V tednu izobraževanj v Italiji sem spoznal, da so ekipe bolj uspešne, če prihajajo člani iz različnih okolij, saj to preprečuje, da bi obtičali v mehurčku,« je povedal študent strateškega komuniciranja Gašper Povše. Slovenski študenti se namreč pred prihodom v Rim med seboj niso poznali, kljub temu pa jim je uspelo razviti dober projekt.

Tudi študenta Tiana Ključanina s fakultete za računalništvo in informatiko je tekmovanje naučilo veliko. »Najbolj koristna veščina, ki sem se je naučil, je učinkovito timsko sodelovanje in komunikacija v profesionalnem okolju,« je prepričan. Njegov kolega Vasja Lev Kirn je ob tem dodal, da je vsak dodal svojo edinstveno perspektivo, razumevanje in stil reševanja problemov. »Digitalizacija nam je omogočila, da smo bolj učinkoviti in uspešni v delu našega vsakdana. Kljub temu pa niso vsi vidiki digitalizacije pozitivni in biti moramo pozorni, da tehnologija služi nam in ne obratno,« je še opomnil Kirn.

V ospredju trajnostna prihodnost

Strokovna žirija, v kateri je bila tudi slovenska sodnica, direktorica Digital Innovation Hub Slovenija Katja Mohar Bastar, je ob koncu nagradila dve najboljši ekipi, ekipo Anaphero iz Irske in BioBuddy iz Nizozemske, ki sta si prislužili sodelovanje na svetovnem tekmovanju Tech4Good, ki bo v sodelovanju s podjetjem Huawei prihodnje leto potekalo na Kitajskem.

Kot je povedala Katja Mohar Bastar, so bile za žirijo vse ekipe zmagovalke in si njihove ideje zaslužijo biti realizirane. »Imajo resnično vrednost družbene odgovornosti in bi prispevale k bolj trajnostni prihodnosti,« je dejala. Ekipe so izbirali na podlagi več kriterijev, kot so sposobnost povezovanja problemov in oblikovanja rešitev, razvoj poslovnega modela, ustvarjalnost, podjetniške veščine in občutek za družbeno odgovornost.

Slovensko trojko so podprli tudi na Huawei Technologies Ljubljana, kjer je pred tekmovanjem potekal izbor kandidatov za udeležbo na evropskem tekmovanju Tech4Good. »Za slovenske predstavnike in njihove tehnološke ideje bomo v prihodnosti zagotovo še slišali,« je dejala nacionalna koordinatorica programa Gordana Kisilak.