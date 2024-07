»Peščica oglaševalskih firm in lastnikov kmetijskih zemljišč se očitno dela norca iz državnih zakonov, saj število reklamnih panojev ob avtocestah še kar naprej raste,« so zapisali v OSPR in pojasnili, da so jih podporniki opozorili, da v občini Naklo kljub dejstvu, da je z letošnjim letom stopil v veljavo 35. člen zakona o urejanju, ki na območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna ali druga zemljišča in niso na poselitvenih območjih, prepoveduje postavljanje trajnih ali začasnih objektov ali predmetov za oglaševanje, lastniki zemljišč še kar omogočajo postavljanje reklamnih panojev.

Kot so opozorili, omenjeni giga oglasni pano krši več zakonov, zato so podali prijavo medobčinskemu redarstvu in obvestili občino, katere odziv pa je bil po njihovih navedbah izjemno skop, češ da noben oglasni pano nima ustreznega dovoljenja niti občinskega soglasja.

Občina ne sme ukrepati

»Tudi nas na občini moti postavljanje oglasov na kmetijskih zemljiščih, vendar občina seveda ne more ukrepati po svoje. Občina ne sme vstopati na zasebno zemljišče niti ne sme posegati v zasebno premoženje – panoje. Kot nam je znano, pa je bil najmanj en pano zaradi ukrepov inšpekcije že odstranjen,« nam je povedal župan občine Naklo Ivan Meglič. Kot pravi, je v konkretnem primeru potrebno soglasje zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave in zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je objekt na varovanem območju zaradi taborske cerkve.

Prav tako ima določbo o reklamnih panojih tamkajšnji občinski prostorski načrt, a kot pravi Meglič, dikcija v aktu ni primerna, zato ga želijo spremeniti. »Upam, da bo odlok sprejet še letos, in takrat takšni posegi ne bodo več mogoči,« dodaja.

Državni inšpektorat primer predal medobčinskemu

Na kmetijskem inšpektoratu so nam v zvezi s tem primerom pojasnili, da gre za postavitev oglasnega panoja na zemljišču, ki v občinskem prostorskem načrtu ni opredeljeno kot kmetijsko, zato je bila zadeva junija odstopljena v reševanje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

»Z odstopom vloge smo se seznanili, postopka pa še nismo uvedli. Zadeva bo predvidoma na vrsti v mesecu dni,« nam je povedal vodja tamkajšnje skupne uprave Tomaž Dolar in dodal, da se po ugotovljenih kršitvah neskladnosti dejanske rabe objektov ali zemljišč z namensko rabo v postopku odredi odprava neskladnosti in vrnitev v prvotno stanje. Globe za nedovoljene postavitve objektov za oglaševanje znašajo od 1000 do 30.000 evrov.

V skupini OSRP se medtem sprašujejo, kako je mogoče, da se na področju zunanjega oglaševanja srečujemo s popolnim kaosom, državnih in lokalnih zakonov se ne spoštuje, pristojne institucije pa ne sankcionirajo lastnikov zemljišč in oglaševalcev.