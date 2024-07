Od nedelje zvečer, torej od finala evropskega prvenstva in zmage Španije proti Angliji, pa so domala vsi v en glas ponavljali misel, zapisano v naslovu. Zmagal je nogomet. Ta namreč drži celo tako neizpodbitno, da so jo po vrsti izrekali tudi skorajda vsi vase še tako zagledani strokovni in »strokovni« angleški komentatorji.

A zakaj je zmagal nogomet? Preprosto povedano zaradi tega, ker je španska reprezentanca od svoje prve do zadnje tekme na Euru 2024 v Nemčiji prikazala največ. Zmagala je na prav vseh tekmah, le v četrtfinalu proti Nemčiji je za napredovanje igrala podaljšek. Ob tem je prikazala napadalno igro, s katero je dosegla tudi največ golov (15) med vsemi. Kar, mimogrede, za prvaka še zdaleč ni samoumevno – drugi finalist, Anglija, ki bi prav tako kaj lahko osvojila naslov, jih je denimo le 8. Bi ob vsem naštetem zmaga Anglije torej pomenila, da je bil nogomet poražen? Nikakor! Ravno to, da, če uporabimo še eno oguljeno frazo, »v nogometu vsak lahko premaga vsakogar«, je največji čar tega globalnega fenomena, ki je že zdavnaj presegel okvire običajnega športa. Zgolj v nogometu je namreč mogoče, da neka ekipa drugo popolnoma nadigra, je boljša po vseh možnih statističnih kazalcih, vendar na koncu ostane praznih rok. A takrat pač nihče ne bi uporabil fraze, da je zmagal nogomet ... x Nedeljski dnevnik