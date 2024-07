Resolucijo so podprli tudi vse evropski poslanci iz Slovenije, razen Branka Grimsa (EPP/SDS), ki ni glasoval.

Podporo resoluciji so pred glasovanjem napovedali predstavniki petih političnih skupin - Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov (S&D), Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), liberalcev (Renew) in Zelenih, v Levici je niso podprli, prav tako so ji odločno nasprotovali skrajno desni Domoljubi za Evropo in Evropa suverenih narodov (ESN).

Evropski parlament je v resoluciji poudaril, da je treba zagotoviti podporo Ukrajini, dokler bo to potrebno in v kakršni koli obliki. Med drugim se je zavzel za razširitev sankcij proti Rusiji.

Orban na pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni zastopal EU, z obiskom pa je kršil temeljne pogodbe EU in skupne zunanje politike, zato bi morala Madžarska nositi posledice, poudarja Evropski parlament. V resoluciji izraža tudi obžalovanje, da je Madžarska zlorabila pravico veta v Svetu EU in preprečila dodelitev nujne pomoči Ukrajini, ter Budimpešto poziva, naj odpravi blokado financiranja Ukrajine iz Evropskega mirovnega instrumenta.

Pred glasovanjem o prvi resoluciji, ki jo je v tem mandatu sprejel Evropski parlament, je v imenu EPP Andrzej Halick poudaril, da se Ukrajina želi postaviti na noge in si prizadeva za evropsko prihodnost, pri tem ji je treba pomagati. Ukrajinci se borijo za svojo in tudi našo svobodo, zato je naša obveznost, da ji EU zagotovi vojaško pomoč, je dejala vodja politične skupine S&D Iratxe Garcia Perez.

Resolucijo je podprl tudi sovodja ECR Joachim Stanislaw Brudzinski, ki je poudaril, da je treba rusko agresijo in ekspanzionizem zaustaviti, zagotoviti je treba tudi, da bo Putin odgovarjal pred sodišči. Pomoč EU je moralna dolžnost EU, saj bo unija varna le, če bo varna Ukrajina, je dejala Valerie Hayer (Renew). Predstavnik Zelenih Sergey Lagodinsky pa je dejal, da mora biti podpora Ukrajini učinkovita, EU pa ji mora zagotoviti strelivo, bojna letala in sisteme za učinkovito zračno obrambo.

Vodja Domoljubov za Evropo, tretje največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Jordan Bardella je ocenil, da je resolucija problematična ne le zaradi podpore pošiljanju več orožja Ukrajini ampak tudi zaradi obsodbe Orbana spričo obiska v Moskvi. »Ne moremo obtožiti Madžarske, ki je zanesljiva partnerica v čezatlantskih odnosih, ker se želi pogajati in pogovarjati,« je menil.

Resolucije niso podprli tudi v skrajno desni ESN. Po besedah Reneja Auststa, dobave orožja Ukrajini in sankcije proti Rusiji doslej niso pripeljale do miru. Poudaril je, da je zato čas za mirovna pogajanja in je hvaležen Orbanu, ki se zanje zavzema.

Tudi v Levici resolucije ne podpirajo, saj pošiljanje še več orožja Ukrajini ne bo prineslo miru, je v imenu te politične skupine dejal Marti Schirdewan.