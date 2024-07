Etapo od Saint-Paul-Trois-Chateauxja do Superdevoluyja (177,8 km), v kateri so na svoj račun četrtič na tem Touru prišli ubežniki, je v zadnjih kilometrih z nepričakovanim napadom zaznamoval tudi Pogačar.

Na prelazu Noyer se je hitro odlepil od obeh najbližjih tekmecev v seštevku Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) in Evenepoela (Soudal Quick-Step), a sta ga slednja na spustu pred ciljnim klancem na Superdevoluy (3,8 km/5,9 %) ujela. Na vrhu prelaza Noyer je imel Pogačar osem sekund naskoka pred Belgijcem in 14 pred Dancem.

Proti vrhu zadnjega klanca je nato napadel Evenepoel, loviti pa ga je moral predvsem Vingegaard. Pogačar je Dancu, ki je bil v težavah, a imel na zadnjem klancu pomoč treh ekipnih kolegov iz bega, ves čas le sledil. Belgijec je ciljno črto prečkal z zaostankom 7:13 minute, Pogačar je nato odsprintal in se odlepil Vingegaardu. Za Evenepoelom je zaostal deset sekund, Vingegaard pa 12.

V skupnem seštevku je tako Pogačar za dve sekundi povišal prednost pred Vingegaardom, ki zdaj zaostaja 3:11 minute, medtem ko se je Evenepoel obema malenkost približal in zdaj zaostaja 5:09 minute.

Precej pred njimi so za etapno zmago obračunali ubežniki. Ti so sicer potrebovali dolgo časa, da so vzpostavili uspešen beg. Šele v zadnjih 60 km oziroma po vmesnem sprintu se je v ospredju znašlo več kot 50 kolesarjev, medtem ko je glavnina popustila in jim omogočila veliko prednost.

V boju za zmago je bilo v zahtevnih zadnjih 40 km več različnih skupin z relativno majhnimi razlikami, odlepila pa sta se Britanec Simon Yates (Jayco AlUla) in Carapaz. Ta je nato pobegnil Britancu in kolesaril proti 23. zmagi v karieri in prvo na Touru. Z njo je postal 110. kolesar z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih dirkah. Drugi je bil Yates (+0:37), tretji pa član Movistarja, Španec Enric Mas, ki je zaostal 57 sekund.

»Ta zmaga mi pomeni vse. Poskušal sem od samega začetka Toura, kar je bil moj cilj, potem ko sem hitro zaostal v skupnem seštevku. Ciljali smo na to etapo, a dan je bil zelo dolg in zahteven. Vzpostavila se je velikanska skupina, a uspelo mi je slaviti. To zmago si bom zapomnil vso življenje,« je v prvem odzivu za organizatorje dirke dejal Carapaz.

»Vem, da sem bil sposoben nečesa velikega v zaključku. Te vzpone smo zjutraj dobro analizirali z vodstvom ekipe in se nanje pripravili. Zmaga na Touru je res nekaj posebnega, to je vendarle največja dirka na svetu. Vse ekipe sem pridejo v najboljši formi. Mislim, da bodo v Ekvadorju name zelo ponosni. Vedno rad zastopam svojo državo in celino,« je še dodal 31-letni Ekvadorec.

V begu sta bila sicer tudi Slovenca Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), a sta na prvem od treh kategoriziranih klancev izgubila stik. V službi svoje ekipe Visma-Lease a Bike je bil ves dan Jan Tratnik. Vsi so končali etapo slabih 25 minut za zmagovalcem v večji skupini kolesarjev. V skupnem seštevku je Tratnik 78., Mezgec 114., Mohorič pa 129.

V četrtek bo na sporedu razgibana 18. etapa, ki bo kolesarje popeljala od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Premagati bodo morali 3100 višinskih metrov, na papirju pa bi morala ustrezati ubežnikom.