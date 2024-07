Iz Plovdiva so se Mariborčani vrnili s porazom z 1:2, edini gol za Štajerce – Josip Iličić je igral od prve minute – za izenačenje na 1:1 pa je v 18. minuti dosegel Pijus Širvys. Trener 16-kratnih slovenskih prvakov Ante Šimundža, ki je kot trener Ludogorca dobil vse tri medsebojne dvoboje proti Botevu, po porazu proti aktualnemu pokalnemu prvaku Bolgarije (v ligi je bil šele deveti) ni bil zadovoljen: »Preprosto zato, ker smo izgubili. V napadu nismo bili dovolj učinkoviti, predvsem premalo odločni v napadalni tretjini. Imeli smo veliko možnosti, da bi kakšno situacijo izpeljali bolje, a pri tem nismo bili uspešni. Ne želimo biti na igrišču le všečni, ampak tudi uspešni.«

Maribor je prvo uradno tekmo v novi sezoni izgubil, a ima še vedno aktiven rezultat za napredovanje v drugi krog, v katerem bi bil njegov nasprotnik grški Panathinaikos. »Pripravljalne tekme so eno, uradne nekaj povsem drugega. Nekaj okoliščin nam ni šlo na roko, se je pa znova pokazalo, kaj pomeni igranje na mednarodnem prizorišču. Priložnosti, ki si jih ustvariš, moraš tudi izkoristiti, nasprotniku pa jih seveda preprečiti. Ko je možnost kaznovati, bi to morali storiti, a nismo, Botev pa je kaznoval nas v drugem polčasu,« se zaveda trener Šimundža, ki na povratni tekmi v Ljudskem vrtu ne bo mogel računati na 36-letnega Alžirca Hilala Soudanija. V Plovdivu ga je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice zamenjal že med polčasoma, po zdravniških predvidevanjih pa bo z igrišč odsoten od tri do štiri tedne.

Zmago Boteva, ki ga bogato podpirajo ruski investitorji in za katerega je od 88. minute dalje igral tudi Alen Korošec (minulo sezono je končal v dresu Rogaške), je v večernih urah pri več kot 30 stopinjah Celzija videlo skoraj 15.000 gledalcev. »Igrati v Plovdivu pred njihovimi navijači ali pa v Mariboru pred našimi, je seveda velikanska razlika. Zato so bili v Bolgariji v prednosti oni, tokrat pa bomo mi. Če bomo pametni, lahko in moramo to prednost izkoristititi. Ni pa seveda ničesar samoumevnega. Če ne bomo na najvišji ravni, se bomo znašli v težavah. A upam in verjamem, da bomo storili vse, da bomo v skupnem seštevku boljši od Boteva,« meni Šimundža.

Trener Arnol: Zaslužili bi si več

Bravo je krstno evropsko tekmo v klubski zgodovini končal s porazom z 0:1, za gostujoči Connah's Quay Nomads pa je zmagoviti gol v 83. minuti dosegel rezervist Benjamin Maher, ki se je klubu pridružil šele konec prejšnjega meseca. Trener Aleš Arnol kljub porazu ni bil nezadovoljen: »Uvod je bil takšen, kot smo ga pričakovali. Držali smo visok ritem ter igrali hitro in preprosto. Imeli smo veliko priložnosti za prvi gol, ki bi nas sprostil. A ker se to ni zgodilo, smo bili v nadaljevanju malce preveč živčni. V vsaki akciji smo prehitro iskali zaključek. Ko smo se gradnje napada lotili kakovostno, smo našli potreben prostor, ko pa smo preveč nestrpno iskali zadnjo podajo, je bila to voda na mlin gostov. Toda za mlado ekipo, kot je naša, ki je prvič v takšnem položaju in vlogi v Evropi, je to nekaj normalnega.«

V mestu z okoli 16.000 prebivalci, ki je od Liverpoola oddaljeno le 30 kilometrov, sta dva kluba: Connah's Quay Town FC igra v nižjih ligah, Connah's Quay Nomads pa je dvakratni državni in pokalni prvak Walesa. »Glede na prikazano igro in priložnosti v Ljubljani bi si zaslužili več, gol pa smo dobili prepoceni. Imamo še eno priložnost in na povratni obračun smo pripravljeni. Ključno bo zadržati mirnost in biti bolj potrpežljiv,« dodaja trener Arnol. Podobno razmišlja tudi kapetan Gašper Trdin: »Prvi polčas smo odigrali dobro, drugega precej slabše. Verjamemo, da se bomo tokrat pokazali v boljši luči in da lahko rezultat obrnemo v našo korist.« Zmagovalec valižansko-slovenskega dvoboja se bo v drugem krogu pomeril z Zrinjskim iz Mostarja, Bravo pa že v nedeljo v prvem krogu nove sezone slovenske lige čaka gostovanje pri aktualnem državnem prvaku Celju.