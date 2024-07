V četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V petek bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj krajevnih neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na soboto. V soboto bo deloma sončno, sredi dneva in popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta sega iznad Baltika prek srednje Evrope do območja Alp. V spodnjih plasteh ozračja priteka k nam od vzhoda nekoliko bolj vlažen, a še vedno zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v četrtek bo sončno in vroče. Več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo sredi dneva in popoldne nastajale plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja.