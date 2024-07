Na spominski slovesnosti v parlamentu v Canberri so se poleg politikov zbrali tudi sorodniki žrtev, ki so počastili spomin na umrle v sestrelitvi letala. Zunanja ministrica Wong je poudarila, da si bo Canberra prizadevala zagotoviti pravico za tragedijo, ki je zahtevala 298 življenj.

S slovesnostjo so se žrtev spomnili tudi na Nizozemskem, in sicer s spominskem parku blizu letališča Schiphol, od koder je letalo vzletelo julija 2014. Zbrali so se tako večinoma v črno oblečeni sorodniki umrlih kot predstavniki vlade in drugi visoki predstavniki. Več ljudi je imelo nagovor, prebrali so imena vseh žrtev.

Potniško letalo družbe Malaysia Airlines, ki je bilo na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur, je bilo 17. julija 2014 v času intenzivnih spopadov med ukrajinskimi silami in proruskimi separatisti sestreljeno nad Donbasom na vzhodu Ukrajine. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu. Med žrtvami so bili državljani desetih držav, med njimi 196 Nizozemcev in 38 Avstralcev.

Avstralija in Nizozemska si že vrsto let prizadevata, da bi se odgovorni za sestrelitev znašli za rešetkami.

Sodišče na Nizozemskem je leta 2022 tri moške v odsotnosti spoznalo za krive umora zaradi sodelovanja pri sestrelitvi. Nizozemska pa je prav tako v zvezi s sestrelitvijo letala tožila Rusijo na Evropskem sodišču za človekove pravice, ki je januarja lani kot prvo mednarodno sodišče potrdilo vpletenost Moskve v sestrelitev.

Drugi postopek sta Amsterdam in Canberra lani skupaj sprožila pred Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO).

Rusija je vselej zanikala vsakršno vpletenost v sestrelitev letala in zavrača ugotovitve preiskovalcev, da je letalo sestrelila ruska raketa tipa buk, ki so jo na območje v Ukrajini pod nadzorom proruskih upornikov pripeljali iz Rusije. Danes je rusko veleposlaništvo na Nizozemskem ponovno zavrnilo obtožbe in prst namesto tega uperilo v Kijev.

Ukrajina je medtem tudi danes Rusijo obtožila grozljivega zločina. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je prav tako poudarilo, da Rusija mora odgovarjati za svoja dejanja.